Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварииРБК 09:58

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ. В машине также находились дети, они отделались ушибами. По данным телеканала, водителем Tesla оказался генеральный директор УК «Арикапитал» 41-летний Алексей Третьяков.
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Три человека пострадали, когда автомобиль Tesla сгорел в результате ДТП на МКАД в районе ул. Профсоюзная

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«Ехал со скоростью 100 км/ч». Водитель взорвавшейся Tesla – об аварии

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Источник: электромобиль Tesla попал в ДТП на МКАД и сгорел

ТАССвчера в 14:45
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