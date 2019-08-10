Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварииРБК 09:58
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ. В машине также находились дети, они отделались ушибами. По данным телеканала, водителем Tesla оказался генеральный директор УК «Арикапитал» 41-летний Алексей Третьяков.
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Три человека пострадали, когда автомобиль Tesla сгорел в результате ДТП на МКАД в районе ул. Профсоюзная
Агентство Москвавчера в 15:54
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