Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли людиREGNUM вчера в 18:57
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС. Как стало известно, авария произошла на 44 км автодороги Карпинск — Кытлым. Бензовоз, перевозивший 500 литров топлива, выехал на обочину и перевернулся.
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На Конжаке у бензовоза при спуске отказали тормоза, он опрокинулся и загорелся
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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