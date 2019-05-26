Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в МосквеРоссийская газета 14:12

Как сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова, "следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)".
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Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
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Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

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Гаджеты

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