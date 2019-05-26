Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в МосквеРоссийская газета 14:12
Как сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова, "следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)".
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Армия и оружие
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Минобороны РФ планирует ужесточить правила призыва
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Шоу-бизнес
Вместе без штампа: звезды, которые не вступили в брак даже после рождения детей
История отношений Евы Мендес и Райана Гослинга началась в 2011-м на съемках фильма "Место под соснами", где они сыграли влюбленных.
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Кино
Жюри объявило лауреатов Каннского кинофестиваля
Жюри международного Каннского фестиваля назвало имена лауреатов 2019 года. Церемония награждения победителей проводилась на Лазурном берегу.
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Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
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Гаджеты
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Армия и оружие
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Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
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