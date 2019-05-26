Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрытьсяИнтерфакс 12:48

Водитель предъявил водительское удостоверение инспектору, после чего "повел себя неадекватно" и попытался скрыться на машине. Сотрудники ГИБДД начали преследование, и когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора, попробовали задержать его.

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

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