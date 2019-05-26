Происшествия

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрытьсяИнтерфакс 12:48

Водитель предъявил водительское удостоверение инспектору, после чего "повел себя неадекватно" и попытался скрыться на машине. Сотрудники ГИБДД начали преследование, и когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора, попробовали задержать его.
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В Москве инспектор ГИБДД пострадал во время погони за нарушителем

РИА Новости12:54

СК возбудил дело после наезда на сотрудника ДПС в Москве

RT на русском14:30

СК возбудил дело в отношении водителя, сбившего инспектора ДПС в Москве

РИАМО14:06

СК возбудил дело против сына экс-сенатора, сбившего инспектора ДПС

Москва 2414:35

Источник: в Москве сын бывшего сенатора сбил полицейского при проверке документов

ТАСС12:51

СК возбудил уголовное дело против водителя Toyota, сбившегося на западе Москвы инспектора ДПС

Агентство Москва13:50

Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ДПС в Москве, попадался на превышении скорости

РЕН ТВ11:36
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Космос

Куряне выпускают изделия для космических станций

Завод начинал свою работу с выпуска комплектующих для самолетов, постепенно расширяя свою линейку деталями для вертолетов, кораблей, подводных лодок, а теперь и для космических станций.
Обновлено в 01:56
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако

Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Авто

Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставлен на продажу

В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Хоккей

Илья Воробьев не ответил на вопрос о дальнейшей работе в сборной

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за 3-е место против сборной Чехии (3:2 Б), а также оценил выступление россиян на завершившемся для них чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 15:21
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Культура

Роман Прилепина о Донбассе переведут на французский и сербский

Новый роман российского писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» переведут на сербский и французский языки, сообщил сам литератор во время общения с журналистами.
Обновлено в 09:43
Политика

Яценюк призвал Зеленского созвать Совбез ООН из-за моряков

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент Владимир Зеленский должен требовать созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с решением гамбургского трибунала по морскому праву по делу украинских моряков.
Обновлено в 09:24
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Происшествия

В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов

Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Хоккей

Роман Ротенберг: «Команда стала единым целым. Отдали все, что могли»

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги чемпионата мира в Словакии, где команда завоевала бронзовые медали.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако

Обновлено в 13:06
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы

Обновлено в 08:04
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Футбол

Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ

"Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ.
Обновлено в 13:53
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено в 08:59
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Культура

Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж

В первом браке с балериной Светланой Ивановой мужчина воспитывал дочь Марию, которую женщина родила задолго до знакомства с ним.
Обновлено в 08:00
Политика

Художницу, нарисовавшую обнажённую Меркель, обвинили в плагиате

В соцсетях автора обвинили в плагиате: «Это же купание красного медведя».
Обновлено в 13:24
Футбол

Болельщики ФК «Динамо» выбежали на поле после матча с «Арсеналом»

Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" выбежали на поле после матча заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала".
Обновлено в 10:13
Авто

Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери

Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено в 04:03
Игры

Sucker Punch в честь десятилетия inFamous рассказала о разработке игры

Обновлено в 13:06
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:09
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