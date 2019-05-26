Происшествия
Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрытьсяИнтерфакс 12:48
Водитель предъявил водительское удостоверение инспектору, после чего "повел себя неадекватно" и попытался скрыться на машине. Сотрудники ГИБДД начали преследование, и когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора, попробовали задержать его.
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Космос
Куряне выпускают изделия для космических станций
Завод начинал свою работу с выпуска комплектующих для самолетов, постепенно расширяя свою линейку деталями для вертолетов, кораблей, подводных лодок, а теперь и для космических станций.
Обновлено в 01:56
Автоспорт
Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако
Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Авто
Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставлен на продажу
В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено вчера в 13:27
Хоккей
Илья Воробьев не ответил на вопрос о дальнейшей работе в сборной
Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за 3-е место против сборной Чехии (3:2 Б), а также оценил выступление россиян на завершившемся для них чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 15:21
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Культура
Роман Прилепина о Донбассе переведут на французский и сербский
Новый роман российского писателя Захара Прилепина «Некоторые не попадут в ад» переведут на сербский и французский языки, сообщил сам литератор во время общения с журналистами.
Обновлено в 09:43
Политика
Яценюк призвал Зеленского созвать Совбез ООН из-за моряков
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент Владимир Зеленский должен требовать созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с решением гамбургского трибунала по морскому праву по делу украинских моряков.
Обновлено в 09:24
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов
Автобус, который ехал из Киева в Прагу, полностью сгорел на автостраде А4 в Польше.
Обновлено в 13:13
Хоккей
Роман Ротенберг: «Команда стала единым целым. Отдали все, что могли»
Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги чемпионата мира в Словакии, где команда завоевала бронзовые медали.
Обновлено в 14:51
Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Обновлено в 13:06
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы
Обновлено в 08:04
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Футбол
Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ
"Торпедо" под руководством тренера Игоря Колыванова заняло первое место в зоне "Центр" Профессиональной второй лиги (второй дивизион) и завоевало путевку в ФНЛ.
Обновлено в 13:53
Религия
Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки
Обновлено в 08:59
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Культура
Зеленский станцевал в шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, позабавив этим жителей страны.
Обновлено вчера в 19:29
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж
В первом браке с балериной Светланой Ивановой мужчина воспитывал дочь Марию, которую женщина родила задолго до знакомства с ним.
Обновлено в 08:00
Политика
Художницу, нарисовавшую обнажённую Меркель, обвинили в плагиате
В соцсетях автора обвинили в плагиате: «Это же купание красного медведя».
Обновлено в 13:24
Футбол
Болельщики ФК «Динамо» выбежали на поле после матча с «Арсеналом»
Болельщики московского футбольного клуба "Динамо" выбежали на поле после матча заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала".
Обновлено в 10:13
Авто
Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери
Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено в 04:03
Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:09