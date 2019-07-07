Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался живВести.Ru вчера в 20:46
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив. Об этом СМИ сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых. Как уточняется, в результате ЧП водитель и еще пять человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Здоровье
Австралийка умерла от простуды за три дня
В Австралии 13-летняя Кристал-Ли Вайтли умерла от обычной простуды. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 07:45
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Хоккей
Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве
Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.
Обновлено в 07:58
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».
Обновлено в 07:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Лондоне в результате ЧП четыре человека получили ножевые ранения
В результате инцидента пострадали девять человек. Все они получили ножевые ранения и были срочно доставлены в больницу.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Футбол
Акинфеев не собирается возвращаться в сборную РФ
Обновлено в 08:43
Футбол
«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»
"ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое
Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Пельш назвал неожиданную причину развода Барановской и Аршавина
В результате Пельш неожиданно озвучил свою версию, почему рухнул брак Юлии с футболистом Андреем Аршавиным.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено вчера в 10:41