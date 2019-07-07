Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался живВести.Ru вчера в 20:46

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив. Об этом СМИ сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых. Как уточняется, в результате ЧП водитель и еще пять человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
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РЕН ТВвчера в 18:03
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Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

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Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
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Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

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Ребенка из многодетной семьи нашли привязанным за шею во дворе дома

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"ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.
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