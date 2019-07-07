Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьянРИА Новости 21:11
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
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В горах на севере Урала опрокинулся и загорелся бензовоз: четыре человека погибли
КП - Екатеринбург18:51
На Конжаке у бензовоза при спуске отказали тормоза, он опрокинулся и загорелся
Екатеринбург Онлайн17:15
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:20, Вашингтон
Авто
УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
Обновлено в 09:21
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Политика
Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе
Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало администрацию президента США Дональда Трампа "неумелой", а ее действия "небезопасными".
Обновлено в 19:45
Происшествия
Пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину задержали в Казани
По версии следствия женщина похитила более 25 миллионов рублей из банка, в котором работала, и скрылась в неизвестном направлении.
Обновлено 04 июля в 16:23
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Политика
Онищенко заявил, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил журналисту телекомпании «Рустави 2», что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия этой страны.
Обновлено в 15:18
Здоровье
Житель Китая приехал в Россию поблагодарить врачей за свое спасение 60 лет назад
В сибирский город Мэн Сяньго прибыл, чтобы поблагодарить медиков. Мальчик получил страшные ожоги, когда играл дома рядом с печкой.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение
В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Кадровое решение по задержанному помощнику полпреда примут 8 июля
Кадровое решение по помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву примут 8 июля на оперативном совещании.
Обновлено в 05:52
Футбол
Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке Америки
Чилийцы сыграют с командой Аргентины. Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда проинформировал, что Видаль травмировал лодыжку.
Обновлено в 03:39
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
Обновлено в 13:47
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено в 10:55
Авто
Цифровую приборную панель для Lada Vesta создают несколько компаний
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Политика
Лондон выделит £18 млн на борьбу с фейковыми новостями
Правительство Великобритании планирует выделить за три года £ 18 млн на поддержку независимых СМИ в государствах Западных Балкан и борьбу с фейковыми новостями в странах Восточной Европы, сообщает британский МИД.
Обновлено в 20:29
Кино
Фильм Акопова «Бык» стал призером фестиваля в Карловых Варах
Художественный фильм «Бык» российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада» международного кинофестиваля в Карловых Варах в Чехии.
Обновлено в 13:38
Наука
Пациенты с диагнозом РС имеют больший риск развития рака
Представленные на 5-м Конгрессе Европейской академии неврологии (5th European Academy of Neurology) в Осло результаты 65-летнего исследования показали, что пациенты с рассеянным склерозом (РС) имеют высокий риск развития рака мочевыводящих органов, рака головного мозга и рака органов дыхания.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone
В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор.
Обновлено в 21:07
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено в 19:59
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской
В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях
Обновлено в 14:18
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Политика
Демонстранты вновь устроили шествие в Тбилиси
Участники протестного шествия потребовали отправить в отставку главу МВД Грузии Георгия Гахарию.
Обновлено в 14:48
Политика
В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля
Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.
Обновлено в 20:36
Здоровье
На Алтае выросла заболеваемость женскими видами рака
Справка: Рак молочной железы входит в пятерку онкозаболеваний с наиболее высокой смертностью пациентов: в 2018 году из каждой тысячи человек населения умерло 23.
Обновлено в 19:01