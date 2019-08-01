Общество
Уровень воды в реке города Тулуна опустился ниже критическогоLife.ru вчера в 23:47
Ранее сообщалось, что повышение уровня воды в реке остановилось 31 июля на отметке 11 метров 25 сантиметров, в то время как критический уровень составляет семь метров.
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В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
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Общество
Рэпер Фэйс на концерте в Москве поддержал участников протестов в столице
По данным проекта ОВД-Инфо, полиция задержала почти 830 человек. Не менее девятнадцати из них провели ночь в отделениях.
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Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
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В Боливии арбитр обосновал пенальти системой VAR, которая не применялась на матче
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Французский изобретатель пересек Ла-Манш на летающей доске
Изобретатель из Франции Франки Запата со второй попытки пересек пролив Ла-Манш на летающей доске.
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В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Энергетика
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Поправки в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин.
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Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено 02 августа в 21:00
Политика
Собянин обвинил оппозицию в желании втянуть людей в беспорядки
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Малком оценил уровень чемпионата России после дебюта за «Зенит»
Нападающий "Зенита" Малком после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) поделился впечатлениями от дебюта в составе петербургской команды.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Убыточный бизнес-центр рядом с «Пассажем» пытаются продать за 180 млн рублей
За 100-процентную долю в уставном капитале ООО «Нахимов» просят 180 миллионов рублей.
Обновлено в 02:30
Общество
В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов
Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за того, что оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает РЕН со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Митинг в Петербурге начался с провокаций
Митинг солидарности с Москвой проходит на площади Ленина в Петербурге. Усилены наряды полиции и Росгвардии.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом алкозависимых пациентов
Названы регионы — лидеры по числу пациентов с впервые выявленными психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (включая синдром зависимости от алкоголя).
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Общество
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Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
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В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли более 20 человек
В субботу, 3 августа, во время транспортировки боеприпасов на базе сирийских ВВС в Шайрате, провинция Хомс, прогремел взрыв.
Обновлено вчера в 13:44
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Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
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Иркутские власти посчитали количество пострадавших при наводнении
Если ведомство подтвердит, что утраченное жилье было единственным, то власти начнут выдавать сертификаты эти людям.
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Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
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Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
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Политика
В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией
На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено вчера в 13:39