Уровень воды в реки Ия в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, опустился ниже критической отметки. Об этом сообщается в воскресенье на сайте администрации города.

Вода в реке Ия в Тулуне опустилась ниже критической отметки

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика Иран задержал иностранный танкер Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ТАСС.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Экономика В Минфине США разъяснили применение новых санкций Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Общество В Приамурье эвакуируют жителей села из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области власти приняли решение начать эвакуацию жителей села Усть-Ивановка Благовещенского района из-за угрозы разрушения дамбы и подтопления нескольких улиц, сообщает Интерфакс со ссылкой на местную администрацию.

Авто Гибридный УАЗ-2970 показали в Сети Специалисты Ульяновского автомобильного завода в 2006 году разработали модель УАЗ-2970, которая являлась более простой версией минивэна «Симба», выпускающегося на предприятии с конце 1990-х годов.

Кино Умер американский режиссёр Пеннебейкер Американский режиссёр-документалист Донн Алан Пеннебейкер умер в возрасте 94 лет.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Происшествия В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Общество Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия Уголовное дело возбудили после крупного ДТП на мосту под Волгоградом Полицейские возбудили уголовное по факту ДТП с тремя автомобилями на плотине Волжской ГЭС, в котором в субботу погибли два человека, еще шестерых госпитализировали.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Авто Назван ТОП-5 первых шагов после покупки подержанного автомобиля «Автоновости дня» составили ТОП-5 первых шагов, которые необходимо сделать сразу после оформления сделки купли-продажи б/у авто.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.