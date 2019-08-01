Общество
Вода в реке Ия в Тулуне опустилась ниже критической отметкиТАСС вчера в 22:54
Уровень воды в реки Ия в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка в Иркутской области, опустился ниже критической отметки. Об этом сообщается в воскресенье на сайте администрации города.
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Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено 02 августа в 09:52
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Иран задержал иностранный танкер
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных DownDetector.
Обновлено в 01:15
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкций
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
В Приамурье эвакуируют жителей села из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области власти приняли решение начать эвакуацию жителей села Усть-Ивановка Благовещенского района из-за угрозы разрушения дамбы и подтопления нескольких улиц, сообщает Интерфакс со ссылкой на местную администрацию.
Обновлено в 04:44
Авто
Гибридный УАЗ-2970 показали в Сети
Специалисты Ульяновского автомобильного завода в 2006 году разработали модель УАЗ-2970, которая являлась более простой версией минивэна «Симба», выпускающегося на предприятии с конце 1990-х годов.
Обновлено в 04:49
Кино
Умер американский режиссёр Пеннебейкер
Американский режиссёр-документалист Донн Алан Пеннебейкер умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 00:57
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Уголовное дело возбудили после крупного ДТП на мосту под Волгоградом
Полицейские возбудили уголовное по факту ДТП с тремя автомобилями на плотине Волжской ГЭС, в котором в субботу погибли два человека, еще шестерых госпитализировали.
Обновлено в 04:36
Общество
В России уменьшилась площадь лесных пожаров на 171 га
Обновлено в 03:59
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии
Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
Обновлено в 03:51
Авто
Назван ТОП-5 первых шагов после покупки подержанного автомобиля
«Автоновости дня» составили ТОП-5 первых шагов, которые необходимо сделать сразу после оформления сделки купли-продажи б/у авто.
Обновлено в 01:07
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:35
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала первые подарки для ребенка от мамы Тимати
Как стало известно из опубликованных Анастасией Решетовой фото, мама Тимати подарила крохе одежду собственного дизайна.
Обновлено в 00:42