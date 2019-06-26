Общество
Вода в Байкале оказалась токсичнойLenta.ru 02:13
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна. Об этом РИА Новости сказал директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Андрей Федотов.
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Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Сделку о продаже бани в центре Екатеринбурга проверяют прокуратура и СКР
Депутаты городской думы Екатеринбурга направили в прокуратуру, СУ СКР, а также управление экономической безопасности противодействия коррупции МВД РФ по Свердловской области информацию о сделке по продаже банного комплекса ЕМУП «Бодрость», а также земельного участка под зданием.
Обновлено в 03:33
Культура
Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября
Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Обновлено в 03:37
Космос
Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Политика
Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании
Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Финансы
ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США
Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
В Петербурге трамвай сбил велосипедиста
По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен
Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
Обновлено вчера в 06:07
Шоу-бизнес
Мария Горбань отправила мужа на Мальдивы
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России
Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Хоккей
Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Здоровье
ОНФ в Курганской области помог разобраться с вопросом нехватки вакцин от полиомиелита в Куртамышской ЦРБ
Эксперты Общероссийского народного фронта в Курганской области помогли разобраться с вопросом нехватки вакцин от полиомиелита в Куртамышской центральной районной больнице.
Обновлено вчера в 12:13
Экономика
Ольга Наумова покинула «Магнит»
Обновлено в 03:10
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Минобороны выселит россиян из военных городков
Министерство обороны России с сентября планирует выселять гражданских из военных городков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Instagram-паблик INFA125.Минобороны разработало приказ министра обороны РФ о порядке учёта россиян, подлежащих переселению из закрытых военных городков, а также о предоставлении им жилых помещений по договору социального найма или в собственность бесплатно.
Обновлено в 02:35