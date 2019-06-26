Общество

Вода в Байкале оказалась токсичнойLenta.ru 02:13

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна. Об этом РИА Новости сказал директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) Андрей Федотов.
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Загрязнение Байкала достигло катастрофических масштабов. «Пить уже нельзя»

URA.Ru00:39

Ученый заявил о критическом загрязнении воды в Байкале

Известия03:22

Вода в Байкале оказалась токсичной, заявил ученый

РИА Новостивчера в 20:30

Загрязнение озера Байкал достигло катастрофических масштабов

ФАНвчера в 22:57

Ученый: Вода Байкала скоро перестанет быть пригодна для питья

Росбалтвчера в 20:59

Ученый: байкальскую воду скоро нельзя будет пить из-за токсинов

BFM.ruвчера в 20:31

Вода в Байкале отравлена

Газета.Ru02:39
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:55, Вашингтон
Политика

Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ

В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Сделку о продаже бани в центре Екатеринбурга проверяют прокуратура и СКР

Депутаты городской думы Екатеринбурга направили в прокуратуру, СУ СКР, а также управление экономической безопасности противодействия коррупции МВД РФ по Свердловской области информацию о сделке по продаже банного комплекса ЕМУП «Бодрость», а также земельного участка под зданием.
Обновлено в 03:33
Культура

Культурные нормативы появятся в российских школах с 1 сентября

Учебная программа в российских школах с 1 сентября 2019 года будет дополнена культурными нормативами.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине

В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Идея подарить выпускникам красноярской школы №143 торт с фотографиями детей, похожими на надгробия, принадлежит родителям учащихся, сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Обновлено в 03:37
Космос

Испытания парашютной системы капсулы Starliner завершены

Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Политика

Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании

Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

В Петербурге трамвай сбил велосипедиста

По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен

Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
Обновлено вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Мария Горбань отправила мужа на Мальдивы

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка

Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Медсестра ударила и связала бинтами ребенка в Москве

Обновлено вчера в 18:41
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Жертвами московского отравителя стали десять человек

Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 15:20
Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Число погибших после взрывов в Казахстане увеличилось до трех

Обновлено в 02:54
Здоровье

ОНФ в Курганской области помог разобраться с вопросом нехватки вакцин от полиомиелита в Куртамышской ЦРБ

Эксперты Общероссийского народного фронта в Курганской области помогли разобраться с вопросом нехватки вакцин от полиомиелита в Куртамышской центральной районной больнице.
Обновлено вчера в 12:13
Экономика

Ольга Наумова покинула «Магнит»

Обновлено в 03:10
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Здоровье

Врачи в Одинцово удалили пациентке опухоль весом 12 килограммов

Обновлено в 01:45
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Минобороны выселит россиян из военных городков

Министерство обороны России с сентября планирует выселять гражданских из военных городков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Instagram-паблик INFA125.Минобороны разработало приказ министра обороны РФ о порядке учёта россиян, подлежащих переселению из закрытых военных городков, а также о предоставлении им жилых помещений по договору социального найма или в собственность бесплатно.
Обновлено в 02:35
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