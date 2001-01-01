Хоккей
Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»Коммерсантъ 12:34
Авангард—
Салават Юлаев
4 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
Сергей Широков
|34'
|44'
Владимир Ткачев
Тэйлор Бек
|47'
Кирилл Семенов
|56'
Алексей Емелин
|60'
Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Сергей Широков (34-я минута), Тэйлор Бек (47), Кирилл Семенов (56), Алексей Емелин (60) — Владимир Ткачев (44).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Политика
Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Политика
Полиция даст правовую оценку действиям Ляшко во время голосования
Правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Украины Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень Об этом сообщил советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга.
Обновлено в 07:09
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 16%
По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии
Обновлено в 14:28
Происшествия
Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Музыка
Полина Гагарина прошла в финал китайского конкурса «Singer»
Полина Гагарина участвует в известном вокальном конкурсе "Singer", который сейчас проходит в Китае.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский не планирует объединяться со старыми политиками
Владимир Зеленский кандидат в президенты Украины заявил о том, что не планирует объединяться ни с кем из «старых» политиков, передает 31 марта TCH.ua.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга
Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Политика
ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими
Могерини назвала захват Израилем части сирийских Голанских высот оккупацией и подтвердила, что Евросоюз не признает суверенитет Израиля над этой территорией, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:25
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Вашингтон заставит Москву "заплатить" за поддержку Николаса Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено в 12:37
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа".
Обновлено в 14:15
Политика
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
В Туле умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец, сообщило правительство региона. Выдающемуся конструктору было 80 лет.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Максим Галкин попросил научить его «перестать жрать»
Максим Галкин обратился к фанатам за помощью и попросил научить его «перестать жрать».
Обновлено в 07:49
Происшествия
Жильцы 500 московских квартир остались без света
Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
Обновлено в 14:16
Здоровье
Чем опасен гематоген?
Есть гематогены, где препарата крови («альбумина») крайне мало или он вообще заменён солями железа.
Обновлено в 06:16
Политика
Саакашвили призвал поддержать Зеленского
Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века
Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху.
Обновлено в 10:10
Общество
Ученые выяснили, как долги влияют на работу мозга
Ученые провели тестирование участников программы до того, как они погасили свои долги, и после.
Обновлено в 12:07
Футбол
Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что принял решение уйти в отставку после матча с «Краснодаром».
Обновлено в 14:30
Футбол
Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всеми
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою ошибку, допущенную в начале выездного матча 29-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:1). Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.
Обновлено в 09:28
Политика
Определилась главная интрига первого тура выборов на Украине
Напомним, в воскресенье на Украине проходят президентские выборы.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве
В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.
Обновлено в 05:17
Космос
Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС
Обновлено в 10:25
Политика
Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования
Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика
Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»
Президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского, передает портал "112 Украина".
Обновлено в 14:58
Наука
Эксперты рассказали, что поможет в борьбе с раком молочной железы
Обновлено 29 марта в 18:03
Футбол
Месси пропустил тренировку из-за повреждения
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения, информирует AS.
Обновлено в 14:15
Политика
Пореченков ответил на оскорбления Зеленского
Обновлено в 11:57