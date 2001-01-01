Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»Коммерсантъ 12:34

Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Сергей Широков (34-я минута), Тэйлор Бек (47), Кирилл Семенов (56), Алексей Емелин (60) — Владимир Ткачев (44).

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Политика Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.

Политика Явка на выборах президента Украины превысила 60% На выборах президента Украины проголосовали 63,81% избирателей, таковы данные 115 округов, а всего их 199.

Политика В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев российские города Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.

Наука Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7 В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.

Экономика Что изменится в России с 1 апреля для нашего кошелька С 1 апреля индексируются социальные пенсии. Повышение на 2% затрагивает почти 4 млн человек.

Армия и оружие Токио намерен выйти за «традиционные рамки» Напомним, что ещё в декабре 2012 года правительство Японии объявило о трансформации сил самообороны в профессиональную армию, а в сентябре 2015 года парламент страны разрешил использовать войска для участия в зарубежных военных конфликтах.

Здоровье Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.

Политика Министр Дроботушенко написал заявление об увольнении Источник в министерстве сообщил Заб.ру, что Дроботушенко находится на больничном, и о его увольнении ничего неизвестно.

Общество С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Происшествия Российская туристка погибла в ДТП на Бали На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.

Армия и оружие Войска ПВО на Кубани проводят учения по защите Черноморского побережья России "Более 1,5 тыс. военнослужащих соединения ПВО, дислоцированных на Кубани, вышли на полигон для отработки задач по прикрытию Черноморского побережья от воздушных атак условного противника",- говорится в сообщении.

Происшествия Пожар охватил склады и офисное здание на северо-западе Москвы Площадь возгорания пока оценивается в 400 квадратных метров. В Москве на улице 3 Хорошевская, 19/3, полыхает крыша склада.

Политика На избирательном участке в Киеве вывесили карту Украины без Крыма На выборах президента Украины одном из избирательных участков Киева повесили изображение карты страны без Крыма, который официальный Киев продолжает считать своими территориями, а также территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Наука Изменение 3D-генома подавило работу образующих рак генов В новой работе российские ученые впервые показали, что на пространственную организацию генома (3D-геном) можно воздействовать низкомолекулярными соединениями.

Происшествия Участницу ЛГБТ-движения задержали с плакатом в центре Москвы Тара Ми проводила одиночный пикет, посвященный дню видимости трансгендерных людей, передает сайт «ОВД-Инфо».

Общество Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.

Общество Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами в провинции Самые высокие зарплаты в средних и малых городах России зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.

Общество Российская молодежь не считает образование залогом трудоустройства Российская молодежь не считает наличие образования первостепенным фактором при трудоустройстве.

Политика Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз американских машин Напомним, что решение о заморозке повышения пошлин на автомобили и запчасти из США до 31 марта 2019 года было принято Пекином после встречи лидеров США и Китая в прошлом году в Аргентине на полях саммита G20.