Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»Коммерсантъ вчера в 12:34

Авангард
Салават Юлаев
4 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Сергей Широков
34'
44'
Владимир Ткачев
Тэйлор Бек
47'
Кирилл Семенов
56'
Алексей Емелин
60'
Салават Юлаев
Авангард
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Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Сергей Широков (34-я минута), Тэйлор Бек (47), Кирилл Семенов (56), Алексей Емелин (60) — Владимир Ткачев (44).
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