Хоккей
Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»Коммерсантъ вчера в 12:34
Авангард—
Салават Юлаев
4 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Сергей Широков
|34'
|44'
Владимир Ткачев
Тэйлор Бек
|47'
Кирилл Семенов
|56'
Алексей Емелин
|60'
Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:1 во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Шайбы забросили Сергей Широков (34-я минута), Тэйлор Бек (47), Кирилл Семенов (56), Алексей Емелин (60) — Владимир Ткачев (44).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Авангард» – «Салават Юлаев». Защитник хозяев Медведев сыграет впервые с 1 марта
Sports.ruвчера в 09:58
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
Иркутской области дадут 48,9 млрд рублей на решение проблем экологии
Участие Иркутской области в утвержденном в 2018-м и рассчитанном до 2024 года нацпроекте «Экология» оценивается в 57,7 млрд рублей, из которых 48,9 млрд – средства федерального бюджета.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Украина обвинила Россию в попытках остановить едущих на выборы крымчан
В погранслужбе Украины заявили, что российские пограничники препятствуют выезду из Крыма украинцев, желающих проголосовать на выборах президента соседнего государства.
Обновлено вчера в 11:51
Экономика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Наука
Названы основные причины появления рака груди
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента по данным ЦИК Украины
Обновлено вчера в 19:13
Кино
Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде
По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Доходы Порошенко за год увеличились в 95 раз
На сайте Единого государственного реестра деклараций Украины опубликован отчет о доходах президента Петра Порошенко за 2018 год.
Обновлено вчера в 21:50
Путешествия
Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно
Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Авто
В новом Chevrolet Corvette может появиться активный передний сплиттер
Концерн GM, включающий в себя бренд Chevrolet, запатентовал активный сплиттер для новой версии спортивного купе Corvette.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
20 человек сгорели в автобусе в Перу
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца
Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей
Георгиев повторил достижение Лундквиста
Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев, в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (3:0) отразивший все 29 бросков, повторил достижение легендарного голкипера клуба Хенрика Лундквиста.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Легковой автомобиль сбил коляску с ребенком в Калуге
Обновлено вчера в 11:55
Хоккей
Благодаря шат-ауту Бобровского «Коламбус» одолел «Баффало»
Обновлено вчера в 20:45
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с лучшей штатной шумоизоляцией
Эксперты составили список машин с максимально хорошей шумоизоляцией.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено вчера в 12:24
Технологии
Шпионское ПО годами маскировалось под приложения на Android
ПО маскировалось под приложения от мобильных операторов или сервисные приложения для улучшения работы устройств.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Тимошенко отказалась верить в выход Порошенко во второй тур
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
Хоккей
«Сан-Хосе» сыграет с «Вегасом» в первом раунде Кубка Стэнли
«Сан-Хосе Шаркс» сразится с «Вегас Голден Найтс» в первом раунде плей-офф Западной конференции НХЛ сезона-2018/19.
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты
2 из 20. Завтра Xiaomi представит новый кондиционер и газоанализатор формальдегида
На завтрашний день запланирован крупнейший анонс Xiaomi за последнее время: компания разом представит 20 новинок.
Обновлено вчера в 03:44
Политика
Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина
Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.
Обновлено вчера в 05:24