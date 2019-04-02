Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на УкраинеТАСС вчера в 21:18

Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

Происшествия Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева» Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.

Происшествия Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Общество Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

Футбол «Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).

Общество ФАС предложила обнулить комиссии при снятии наличных в банкоматах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает для борьбы с так называемым зарплатным рабством сделать нулевыми комиссии за снятие наличных в любых банкоматах.

Происшествия Суд арестовал водителя, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артура Асатурова, устроившего массовое ДТП на Невском проспекте.

Политика Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о звонке Путина Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.

Политика В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.

Спорт Непряева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате России Лыжница Наталья Непряева стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Архангельской области.

Происшествия Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение "Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

Общество В теле погибшей беременной самки кита нашли 22 килограмма пластика В теле погибшей беременной самки кита, которую выбросило на берег у популярного туристического места Порто Черво на итальянской Сардинии, обнаружили 22 килограмма пластика.

Культура Умерла актриса Мушаррафа Касымова Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.

Происшествия В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Спорт Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону Биатлонистки Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова, представляющие на чемпионате России ХМАО-Югру, выиграли женскую эстафету.

Здоровье В ГД предложили освободить от пошлин медизделия для личного пользования Депутат Федот Тумусов ("Справедливая Россия") внес в Госдуму законопроект, предлагающий снять обязательство по уплате таможенных пошлин и налогов при ввозе в Россию незарегистрированных медицинских изделий, которые предназначены исключительно для личного использования конкретным пациентом, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика За ночь ЦИК Украины обработала менее 1% протоколов На утро 2 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 97,77% протоколов. При этом к полуночи было подсчитано 97% протоколов.

Экономика Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Футбол В Барнауле прошел международный кубок Александра Ерохина В Барнауле прошел третий международный кубок Александра Ерохина — футбольный турнир для детей 2008, 2010 и 2011 года рождения.

Культура Юлия Варшавская стала главредом Forbes Life и Forbes Woman Главным редактором Forbes Woman и Forbes Life стала Юлия Варшавская.

Политика Путин назначил прокурора Рязанской области "Президент РФ Владимир Владимирович Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Ивановича Панченко на должность прокурора Рязанской области на 5-летний срок", - говорится в сообщении.

Политика «Аномалия»: Порошенко манипулировал с голосами в Донбассе «Страна.ua» объясняет «успех» Порошенко в Донбассе «по сути введенным» там военным положением и, как следствие, властвованием там подконтрольной президенту армии, а также манипуляциями «мертвыми душами» из неподконтрольных Украине территорий.