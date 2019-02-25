Общество

Во второй половине марта в Россию придет веснаВести.Ru вчера в 23:17

Во второй половине марта в центральную Россию придет весна, обещают синоптики. До этого времени на регион будет влиять арктический воздух, погода будет переменчивой.
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Весна начнется во второй половине марта

В начале недели на погоду в большинстве регионов центра России будет влиять арктический воздух, рассказал "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Российская газетавчера в 21:00

Подробнее о событии

Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

Газета.Ru00:58

Синоптики рассказали, когда в столицу придет климатическая весна

Комсомольская правда00:30

Весна начнется во второй половине марта

Российская газетавчера в 21:00

Москвичам посоветовали не ждать скорой весны

News.ruвчера в 22:54

Синоптики: наступления весны можно ожидать не ранее второй половины марта

Московский Комсомолецвчера в 22:50

Синоптики рассказали, когда начнется весна

Телеканал 360°вчера в 22:45

Во второй половине марта в Россию придет весна

Вести.Ruвчера в 23:17
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Политика

В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов

24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз

Обновлено в 00:54
Политика

Памела Андерсон просит Путина освободить косаток из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 01:10
Политика

Путин помирил Голикову с Силуановым

Голикова и Силуанов даже извинились за свою несговорчивость. С посланием Федеральному Собранию Путин выступил 20 февраля.
Обновлено вчера в 07:20
Футбол

Тренер «Челси» оправдал вратаря, отказавшегося уходить на замену

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил инцидент с голкипером Кепой Аррисабалагой в концовке финального матча Кубка английской лиги против "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 16:50
Музыка

Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Алибасов опроверг информацию об инфаркте Федосеевой-Шукшиной

Обновлено в 01:25
Происшествия

Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником

Суд в Приморском крае не стал помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе №2 города Большой Камень.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Telegraph: власти Британии решили перенести Brexit

Правительство Великобритании изучает возможность переноса Brexit на два месяца.
Обновлено в 01:16
Политика

СКР открыл горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес

Следственный комитет России запустил горячую линию для приёма сообщений о давлении на бизнес для экстренного реагирования.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Борисов оценил заказы верфям Дальнего Востока для ВМФ в 147 млрд руб

Обновлено в 00:33
Политика

Помпео не считает серьезным предупреждение о нацеливании вооружений России на США

Госсекретарь Майкл Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию по поводу последствий выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

В Бангладеш неизвестный попытался захватить самолет

Обновлено вчера в 09:23
Экономика

«Ведомости»: Visa может запустить в России оплату по QR-коду

Платежная система Visa разрабатывает модель оплаты по QR-коду в магазинах России, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких российских банков.
Обновлено в 01:41
Происшествия

В Петербурге водитель BMW X6 выехал на тротуар и сбил пешеходов

В центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте водитель автомобиля BMW Х6 выехал на тротуар и врезался в пешеходов.
Обновлено вчера в 04:13
Политика

Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В здании правительства Армении в Ереване начался пожар

Обновлено в 01:21
Общество

Водительское удостоверение станет электронным

Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

На депутата заксобрания Пермского края совершено покушение

Покушение совершено на 35-летнего депутата законодательного собрания Пермского края, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 01:19
Общество

Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова

Обновлено в 00:19
Общество

Москва потратит 25 миллиардов рублей центр «Роскосмоса» в виде ракеты

"Роскосмос" не потратит ничего на создание центра.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Пострадавший в перестрелке астраханский полицейский находится в коме

Полицейский, получивший огнестрельное ранение во время перестрелки в Астраханской области, находится в коме в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Обновлено в 01:28
Политика

Лавров и Ван И обсудят урегулирование ядерной проблемы КНДР

Глава МИД России Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И продвижение в урегулировании проблемы ядерной программы КНДР.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено вчера в 13:44
Политика

Борисов: Санкции негативно влияют на экспорт российского вооружения

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что партнеры России по военно-техническому сотрудничеству все еще испытывают на себе санкционное давление, а это плохо сказывается на экспорте российского вооружения.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Российского бизнесмена убили за угнетение работников

В селе Ванзеват в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры убили местного бизнесмена Владимира Теплова.
Обновлено в 01:46
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено вчера в 07:00
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Рами Малек и Оливия Колман, игравшие в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка».
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Законопроект о «суверенном рунете» смягчат

Комитет Госдумы по информационной политике решил убрать из законопроекта о "суверенном рунете" требование создать национальную систему доменных имен, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:04
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