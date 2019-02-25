Общество
Во второй половине марта в Россию придет веснаВести.Ru вчера в 23:17
Во второй половине марта в центральную Россию придет весна, обещают синоптики. До этого времени на регион будет влиять арктический воздух, погода будет переменчивой.
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с чего всё началось
В начале недели на погоду в большинстве регионов центра России будет влиять арктический воздух, рассказал "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев.Российская газетавчера в 21:00
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Синоптики: наступления весны можно ожидать не ранее второй половины марта
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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