Футбол
В Москве сегодня пройдет заседание совета директоров "Спартака" после первого отрезка сезона-2018/19. На него прибыл главный тренер академии "Спартака-2" Виктор Булатов. Ранее на заседание приехали Олег Кононов ("Спартак") и Дмитрий Гунько (академия "Спартак" им. Ф.Ф. Черенкова).
Спорт-Экспресс04:47
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Футбол
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