Во вторник Центробанк собирается возобновить покупку валюты по бюджетному правилу – на 15,6 млрд руб. в день до 6 февраля.

Во вторник Центробанк вернется на валютный рынок

Финансы Финансы Сбербанк повысил ставку по ипотеке Государственный Сбербанк с 14 января повысил ставки по главным ипотечным продуктам на один процентный пункт.

Финансы Финансы Доллар и евро растут на открытии торгов Курс доллара вырос на 31 копейку — до 67,19 рубля. Курс евро увеличился на 40 копеек, составив 77,10 рубля.

Финансы Финансы Профицит бюджета РФ в 2018 году составит 2,5 трлн руб За период с 15 января по 6 февраля регулятор купит иностранной валюты на 266 млрд руб. Покупка носит регулярный характер и не включает объем средств, которые Банк России планирует аккумулировать с целью компенсации перерыва в покупках в августе – декабре 2018 г. Мы ожидаем, что решение по последнему вопросу будет объявлено на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 22 марта.

Финансы Финансы Эксперт оценил качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году «На фоне существенного роста выдач новых кредитов и увеличения портфеля качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году оставалось на высоком уровне», — убеждён Волков.

Финансы Финансы На этот год UBS прогнозирует два повышения ставки Федрезервом Аналитики UBS Global Wealth Management AG ожидают двух подъемов базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в 2019 году.

Финансы Финансы Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Финансы Финансы Каким станет курс рубля к началу февраля Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.

Финансы Финансы «Первый Дортрансбанк» подвел итоги прошедшего года В начале Нового года принято подводить итоги предыдущего.

Финансы Финансы На сколько сом обеспечен золотом и валютой. Ответ вас удивит Редакция Sputnik Кыргызстан решила выяснить, на сколько сом обеспечен золотовалютными резервами.

Финансы Финансы Банк России перевёл часть резервов в юани, йены и евро Центробанк снизил долю доллара в международных резервах на 24,4%, нарастив при этом долю в евро до 32%, а в юанях до 14,7%.

Финансы Финансы Минфин разместит допвыпуск ОФЗ для физлиц на 5 млрд рублей «Минфином России принято решение о размещении дополнительного выпуска облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) № 53003RMFS объемом 5 млрд. руб. по номинальной стоимости», — говорится в сообщении.

Финансы Финансы Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6% Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года.

Финансы Финансы Муниципальный долг Анапы за год снизился вдвое Расходы на обслуживание дога в 2019 году снизятся на 3,3 млн руб. "Общая экономия средств бюджета уже составила 17 млн руб. Средства будут направлены на реализацию социальных проектов", – рассказал глава Анапы Юрий Поляков.

Финансы Финансы Олег Тиньков купил GDR холдинга TCS Group на $584 тыс Олег Тиньков купил 35 248 GDR TCS Group в течение 7,8,9 января.