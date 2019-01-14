Во вторник Центробанк собирается возобновить покупку валюты по бюджетному правилу – на 15,6 млрд руб. в день до 6 февраля.

Во вторник Центробанк вернется на валютный рынок

Финансы Финансы Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6% Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%.

Финансы Финансы Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43% Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка.

Финансы Финансы Центробанк повысил курс доллара на вторник до 67,19 рубля Американский доллар прибавил к рублю 27 с половиной копеек, подорожав до 67,19 рубля.

Финансы Финансы «Транснефть» отказалась от чужой валюты Объем займов в рублях составляет 68,9% кредитного портфеля в 1,3 трлн руб. на конец 2018 года, в евро — 9,1%, в долларах — 9%. В то же время «Газпром» (чистый долг на 30 сентября — 2,6 трлн руб.) продолжает активно занимать в валюте.

Финансы Финансы Bloomberg: объем налогов в РФ в январе может превысить 1.5 трлн рублей Объем основных налоговых выплат в январе 2019 года может составить 1.56 трлн рублей, сообщил Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного ежемесячного опроса.

Финансы Финансы Белорусы продолжают проедать накопления прошлых лет Как сообщало EADaily, белорусы в 2018 году продали около $ 7,6 млрд, а купили — 5,8 млрд.

Финансы Финансы Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно». Об этом в банке сообщили в понедельник.

Финансы Финансы Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% "При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти на показатели внутреннего финансового рынка решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.

Финансы Финансы Сетелем Банк снизил ставки по нескольким программам автокредитования Сетелем Банк уменьшил максимальную ставку по стандартной программе автокредитования.

Финансы Финансы Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Финансы Финансы Эксперт ожидает сокращения числа автодилеров в России в 2019 году Сегодня председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер заявил, что в 2019 году рост автомобильного рынка России замедлится с 12,8% до 3,6%. В качестве причин он назвал повышение НДС до 20% и возможного введения новых санкций со стороны США.

Финансы Финансы Госдолг ЯНАО за 2018г сократился на треть На 1 января 2018 года госдолг региона равнялся 25 млрд 273,669 млн рублей. Таким образом, за год он сократился на 33,4%.

Финансы Финансы За год муниципальный долг Новороссийска снизился на 120 млн рублей В январе глава города дал поручение по погашению муниципального долга еще на 50 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Финансы Финансы Банк России перевёл часть резервов в юани, йены и евро Центробанк снизил долю доллара в международных резервах на 24,4%, нарастив при этом долю в евро до 32%, а в юанях до 14,7%.