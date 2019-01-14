Финансы
Во вторник Центробанк вернется на валютный рынок
Во вторник Центробанк вернется на валютный рынокВедомостивчера в 14:41
Во вторник Центробанк собирается возобновить покупку валюты по бюджетному правилу – на 15,6 млрд руб. в день до 6 февраля.
Ведомостивчера в 14:41
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Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%.
Обновлено в 02:17
Финансы
Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43%
Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка.
Обновлено в 13:41
Финансы
Центробанк повысил курс доллара на вторник до 67,19 рубля
Американский доллар прибавил к рублю 27 с половиной копеек, подорожав до 67,19 рубля.
Обновлено в 04:42
Финансы
«Транснефть» отказалась от чужой валюты
Объем займов в рублях составляет 68,9% кредитного портфеля в 1,3 трлн руб. на конец 2018 года, в евро — 9,1%, в долларах — 9%. В то же время «Газпром» (чистый долг на 30 сентября — 2,6 трлн руб.) продолжает активно занимать в валюте.
Обновлено в 12:14
Финансы
Bloomberg: объем налогов в РФ в январе может превысить 1.5 трлн рублей
Объем основных налоговых выплат в январе 2019 года может составить 1.56 трлн рублей, сообщил Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного ежемесячного опроса.
Обновлено в 11:12
Финансы
Белорусы продолжают проедать накопления прошлых лет
Как сообщало EADaily, белорусы в 2018 году продали около $ 7,6 млрд, а купили — 5,8 млрд.
Обновлено в 18:03
Финансы
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно». Об этом в банке сообщили в понедельник.
Обновлено в 03:25
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
"При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти на показатели внутреннего финансового рынка решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 06:13
Финансы
Сетелем Банк снизил ставки по нескольким программам автокредитования
Сетелем Банк уменьшил максимальную ставку по стандартной программе автокредитования.
Обновлено в 08:45
Финансы
Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб
Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Обновлено в 05:00
Финансы
Эксперт ожидает сокращения числа автодилеров в России в 2019 году
Сегодня председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер заявил, что в 2019 году рост автомобильного рынка России замедлится с 12,8% до 3,6%. В качестве причин он назвал повышение НДС до 20% и возможного введения новых санкций со стороны США.
Обновлено в 10:53
Финансы
Госдолг ЯНАО за 2018г сократился на треть
На 1 января 2018 года госдолг региона равнялся 25 млрд 273,669 млн рублей. Таким образом, за год он сократился на 33,4%.
Обновлено в 03:11
Финансы
За год муниципальный долг Новороссийска снизился на 120 млн рублей
В январе глава города дал поручение по погашению муниципального долга еще на 50 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Обновлено в 04:38
Финансы
Банк России перевёл часть резервов в юани, йены и евро
Центробанк снизил долю доллара в международных резервах на 24,4%, нарастив при этом долю в евро до 32%, а в юанях до 14,7%.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы
«Первый Дортрансбанк» подвел итоги прошедшего года
В начале Нового года принято подводить итоги предыдущего.
Обновлено в 05:59