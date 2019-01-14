Финансы

Во вторник Центробанк вернется на валютный рынок
Ведомости
вчера в 14:41

Во вторник Центробанк собирается возобновить покупку валюты по бюджетному правилу – на 15,6 млрд руб. в день до 6 февраля.
Ведомостивчера в 14:41

Подробнее о событии

ЦБ возобновляет покупки валюты для Минфина, приостановленные летом 2018 года

ТАСС16:19

Центробанк возобновляет покупки валюты для Минфина

Национальная служба новостей16:28

Банк России с 15 января вновь начнет закупку валюты для Минфина

REGNUM11:32

Центробанк после перерыва возобновит покупку валюты для Минфина

RT на русском10:02

Доллар сняли с паузы

Российская газета09:39

Сегодняшнее число

Коммерсантъвчера в 17:05

Минфин закупит валюту на 265,8 млрд рублей

Интермонитор.ру12 января в 00:26
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 19:56, Ашберн
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,6%

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти на слабой китайской статистике; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,4-0,6%.
Обновлено в 02:17
Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам банков достигла 7,43%

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 достигла 7,43% в третьей декаде декабря, сообщается в материалах Центробанка.
Обновлено в 13:41
Финансы

Центробанк повысил курс доллара на вторник до 67,19 рубля

Американский доллар прибавил к рублю 27 с половиной копеек, подорожав до 67,19 рубля.
Обновлено в 04:42
Финансы

«Транснефть» отказалась от чужой валюты

Объем займов в рублях составляет 68,9% кредитного портфеля в 1,3 трлн руб. на конец 2018 года, в евро — 9,1%, в долларах — 9%. В то же время «Газпром» (чистый долг на 30 сентября — 2,6 трлн руб.) продолжает активно занимать в валюте.
Обновлено в 12:14
Финансы

Bloomberg: объем налогов в РФ в январе может превысить 1.5 трлн рублей

Объем основных налоговых выплат в январе 2019 года может составить 1.56 трлн рублей, сообщил Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного ежемесячного опроса.
Обновлено в 11:12
Финансы

Белорусы продолжают проедать накопления прошлых лет

Как сообщало EADaily, белорусы в 2018 году продали около $ 7,6 млрд, а купили — 5,8 млрд.
Обновлено в 18:03
Финансы

Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию

Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно». Об этом в банке сообщили в понедельник.
Обновлено в 03:25
Финансы

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%

"При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти на показатели внутреннего финансового рынка решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 06:13
Финансы

Сетелем Банк снизил ставки по нескольким программам автокредитования

Сетелем Банк уменьшил максимальную ставку по стандартной программе автокредитования.
Обновлено в 08:45
Финансы

Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб

Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Обновлено в 05:00
Финансы

Эксперт ожидает сокращения числа автодилеров в России в 2019 году

Сегодня председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер заявил, что в 2019 году рост автомобильного рынка России замедлится с 12,8% до 3,6%. В качестве причин он назвал повышение НДС до 20% и возможного введения новых санкций со стороны США.
Обновлено в 10:53
Финансы

Госдолг ЯНАО за 2018г сократился на треть

На 1 января 2018 года госдолг региона равнялся 25 млрд 273,669 млн рублей. Таким образом, за год он сократился на 33,4%.
Обновлено в 03:11
Финансы

За год муниципальный долг Новороссийска снизился на 120 млн рублей

В январе глава города дал поручение по погашению муниципального долга еще на 50 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Обновлено в 04:38
Финансы

Банк России перевёл часть резервов в юани, йены и евро

Центробанк снизил долю доллара в международных резервах на 24,4%, нарастив при этом долю в евро до 32%, а в юанях до 14,7%.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы

«Первый Дортрансбанк» подвел итоги прошедшего года

В начале Нового года принято подводить итоги предыдущего.
Обновлено в 05:59
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