Экономика
Во всем мире рынок IT-инфраструктур замедлилсяIT-World 11:39
Компания Canalys исследовала изменения рынка в первом квартале 2019 года и отметила снижение темпа роста.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:05, Вашингтон
Политика
Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
Обновлено в 12:15
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.
Обновлено в 11:48
Политика
Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку
«Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.
Обновлено в 10:30
Авто
Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma
Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Политика
Порошенко призвал украинцев спасти Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
Обновлено в 12:33
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Технологии
МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда
Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 12:35
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика
Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза
Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 31 декабря 2020 года действие ответных ограничительных мер в отношении Евросоюза.
Обновлено в 07:29
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Кино
В «Игре престолов» обнаружили плагиат индийского сериала
Поклонники популярного телевизионного сериала «Игра престолов» заметили, что один из ключевых эпизодов восьмого сезона имеет сходство со сценой из индийского сериала о приключениях Алладина.
Обновлено в 11:41
Авто
Более мощные автомобили стали покупать в России
Россияне стали выбирать автомобили с более мощными двигателями, за первые пять месяцев 2019 года 81% от проданных в России машин были оснащены мотором мощнее 100 лошадиных сил.
Обновлено в 10:32
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Спорт
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо.
Обновлено в 12:43
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Наука
Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей
Оказалось, что по сравнению с «неспортивными» людьми кишечник бегунов содержит больше бактерий Veillonella, а после марафона их становится еще больше.
Обновлено в 11:00
Политика
Гордума Челябинска приняла отставку мэра Елистратова
Обновлено в 01:11
Технологии
ФСБ предложила шифровать данные в Рунете с помощью «Кузнечика»
В одном из документов приведены рекомендации по использованию российских криптоалгоритмов «Магма» и «Кузнечик», разработанных ФСБ, в последней версии протокола TLS, который широко используется для защиты данных в браузерах, мессенджерах и электронной почте.
Обновлено в 08:15
Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Футбол
Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словами
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере.
Обновлено в 12:02
Политика
Медведев высказался о новых властях Украины
По мнению Медведева, в настоящее время украинское правительство себя пока никак не проявило.
Обновлено в 11:38
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Хоккей
НХЛ. «Аризона» встретится с агентом Павелски
«Аризона» интересуется нападающим «Сан-Хосе» Джо Павелски. Клуб запланировал встречу с агентом хоккеиста.
Обновлено в 11:43
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.
Обновлено в 12:02