Экономика

Во всем мире рынок IT-инфраструктур замедлилсяIT-World 11:39

Компания Canalys исследовала изменения рынка в первом квартале 2019 года и отметила снижение темпа роста.
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Банк России ожидает замедления темпов роста кредитования населения к концу 2019 года

Реальное время12:55

Потребкредитование впервые с 2013 года обогнало ипотеку по темпам роста

РБК12:24

Банк России ожидает постепенного замедления темпов прироста розничного кредитования

Финмаркет12:01

Во всем мире рынок IT-инфраструктур замедлился

IT-World11:39

ЦБР ОЖИДАЕТ ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ К КОНЦУ 19Г ИЗ-ЗА НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА И МЕР ЦБ

Financial One11:19
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Политика

Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

Обновлено в 12:15
Технологии

Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета

Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика.
Обновлено в 11:48
Политика

Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку

«Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.
Обновлено в 10:30
Авто

Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma

Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Политика

Порошенко призвал украинцев спасти Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
Обновлено в 12:33
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Технологии

МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда

Мобильный оператор МТС обновил визуальный стиль, слоган и позиционирование бренда, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 12:35
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Политика

Путин продлил контрсанкции в отношении Евросоюза

Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 31 декабря 2020 года действие ответных ограничительных мер в отношении Евросоюза.
Обновлено в 07:29
Политика

Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Авто

Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»

В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Кино

В «Игре престолов» обнаружили плагиат индийского сериала

Поклонники популярного телевизионного сериала «Игра престолов» заметили, что один из ключевых эпизодов восьмого сезона имеет сходство со сценой из индийского сериала о приключениях Алладина.
Обновлено в 11:41
Авто

Более мощные автомобили стали покупать в России

Россияне стали выбирать автомобили с более мощными двигателями, за первые пять месяцев 2019 года 81% от проданных в России машин были оснащены мотором мощнее 100 лошадиных сил.
Обновлено в 10:32
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Общество

Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Спорт

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо.
Обновлено в 12:43
Политика

В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией могут составить около 750 миллионов долларов, заявил на пресс-конференции глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.
Обновлено в 09:16
Наука

Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей

Оказалось, что по сравнению с «неспортивными» людьми кишечник бегунов содержит больше бактерий Veillonella, а после марафона их становится еще больше.
Обновлено в 11:00
Политика

Гордума Челябинска приняла отставку мэра Елистратова

Обновлено в 01:11
Технологии

ФСБ предложила шифровать данные в Рунете с помощью «Кузнечика»

В одном из документов приведены рекомендации по использованию российских криптоалгоритмов «Магма» и «Кузнечик», разработанных ФСБ, в последней версии протокола TLS, который широко используется для защиты данных в браузерах, мессенджерах и электронной почте.
Обновлено в 08:15
Политика

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 05:07
Футбол

Глушаков охарактеризовал «Спартак» тремя словами

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, покинувший состав красно-белых, описал клуб тремя словами, а также рассказал, почему был невыгоден бывшему главному тренеру Массимо Каррере.
Обновлено в 12:02
Политика

Медведев высказался о новых властях Украины

По мнению Медведева, в настоящее время украинское правительство себя пока никак не проявило.
Обновлено в 11:38
Политика

Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20

Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Футбол

Паршивлюк перешел в московское «Динамо»

Московское "Динамо" подписало контракт с защитником Сергеем Паршивлюком, сообщает Sport24.
Обновлено в 09:46
Хоккей

НХЛ. «Аризона» встретится с агентом Павелски

«Аризона» интересуется нападающим «Сан-Хосе» Джо Павелски. Клуб запланировал встречу с агентом хоккеиста.
Обновлено в 11:43
Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, передает Reuters.
Обновлено в 12:02
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