Леониду Тейфу грозит в США 20 лет тюрьмы. Защита экс-замглавы «Военторга» просит отпустить его под залог до суда, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Во все тяжкие: экс-замглавы «Военторга» грозит в США 20 лет тюрьмы

Политика Политика Сербия потребовала созвать заседание СБ ООН из-за армии Косово Власти Сербии направили запрос в Организацию Объединенных Наций о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Политика Политика Законопроект об автономном Рунете предполагает киберучения Законопроект об автономном интернете предполагает установку операторами связи «технических средств противодействия угрозам», передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Политика Политика На пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов Предстоящая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина побила рекорд по числу аккредитованных на неё журналистов.

Политика Политика Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.

Политика Политика Архиепископ УПЦ назвал «объединительный собор» сатанинским сборищем Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор", отказавшись в нем участвовать и назвав действо "сатанинским сборищем".

Политика Политика Кабмину Украины предложили отменить поезда в Россию Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Политика Политика Лукашенко заподозрил Россию в желании присоединить Белоруссию Уровень интеграции важен Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании совмина Союзного государства заявил, что Россия готова проводить единую налоговую и тарифную политику с Белоруссией.

Политика Политика Трамп намекнул на скорое окончание торговой войны с Китаем Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что Китай хочет заключить сделку с США, и не исключил, что это может произойти очень скоро.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР привели в полную боевую готовность войска

Политика Политика Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала возможность выразить протест «частью демократии».

Политика Политика Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление было совершено в Стамбуле.

Политика Политика Лавров прокомментировал частичное признание Бутиной вины Москва продолжит оказывать поддержку россиянке Марии Бутиной, которая накануне пошла на сделку с правосудием и признала один из пунктов обвинения, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Политика Минюст США рассказал, сколько потратил на российское расследование Минюст США и офис спецпрокурора США Роберта Мюллера потратил на российское расследование за полгода с апреля по сентябрь 2018 года около 8,5 миллионов долларов, следует из нового опубликованного минюстом отчета.