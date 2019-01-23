Космос
Во время затмения на Луну упал метеоритГазета.Ru 00:22
Во время затмения 21 января на Луну упал метеорит. Это заметил пользователь сайта Reddit, он обратился к специалистам, чтобы те изучили это событие подробнее. Метеорит упал в западной части видимой стороны Луны, в районе древнего кратера Бюрги.
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