Во время затмения на Луну упал метеоритГазета.Ru 00:22

Во время затмения 21 января на Луну упал метеорит. Это заметил пользователь сайта Reddit, он обратился к специалистам, чтобы те изучили это событие подробнее. Метеорит упал в западной части видимой стороны Луны, в районе древнего кратера Бюрги.

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