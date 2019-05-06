Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморокРоссийская газета 11:35

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Как отмечает strana.ua, только в армии это уже шестой случай за пять лет, однако подобные происшествия не минули и гражданских.

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

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