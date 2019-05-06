Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморокРоссийская газета 11:35
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Как отмечает strana.ua, только в армии это уже шестой случай за пять лет, однако подобные происшествия не минули и гражданских.
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Происшествия
«Нормально сел, с огоньком!»: смеющиеся во время трагедии сотрудники Шереметьево попали на видео
Обновлено в 10:48
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров Superjet
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек
В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Александра Стриженова попала в ДТП с детьми
Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьеве SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ
Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Политика
Лавров рассказал о разговоре с Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Общество
Магазин «Плеер.ру» возобновил работу
Магазин техники "Плеер.ру" возобновил работу после нарушения законодательства РФ о применении онлайн-ККТ (контрольно-кассовой техники).
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист
Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54
Авто
Названы лучшие автомобильные мультимедийные комплексы
Обновлено в 08:03
Происшествия
На потерю связи с самолетом из Симферополя отреагировали в «Аэрофлоте»
В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что данные о потере радиосвязи с воздушным судном, следующим из Симферополя в Москву, не соответствуют действительности.
Обновлено в 12:04
Политика
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков
Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Финансы
Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов
За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Экономика
Путин встретится с главой Федеральной налоговой службы
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, они обсудят сбор налогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Кино
Опубликован тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Как известно, сегодня вышел четвёртый эпизод финального восьмого сезона «Игры престолов».
Обновлено в 10:16
Транспорт
Водителям посоветовали не ездить в центр Москвы
В ЦОДД посоветовали столичным автомобилистам воздержаться от поездок в центр Москвы 7 мая. Об этом сообщается в твиттере организации.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Хоккей
«Авангард» стал самым популярным клубом КХЛ в Instagram в апреле
Четыре клуба КХЛ вошли в тридцать самых популярных хоккейных команд в Instagram за апрель.
Обновлено в 11:25