Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморокРоссийская газета 11:35
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Как отмечает strana.ua, только в армии это уже шестой случай за пять лет, однако подобные происшествия не минули и гражданских.
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Происшествия
«Аэрофлот» выплатит семьям погибших по 5 млн рублей
Обновлено в 05:38
Политика
Демократы в Конгрессе угрожают генпрокурору санкциями из-за доклада Мюллера
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США пригрозил обвинить министра юстиции США Уильяма Барра за неуважение к законодательной власти из-за его отказа предоставить конгрессменам полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования якобы имевшего место сговора между Россией и предвыборным штабом президента Дональда Трампа.
Обновлено в 11:26
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Происшествия
Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Футбол
Салах и Фирмино не сыграют с «Барселоной»
Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберто Фирмино пропустят ответный полуфинал Лиги чемпионов против "Барселоны".
Обновлено в 07:27
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Политика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Происшествия
СК проверяет сообщение об очередном «ребенке-маугли» в Москве
Следствие проверяет сообщение СМИ о госпитализации в одну из столичных больниц неухоженного ребенка с синяками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве.
Обновлено в 11:14
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Музыка
Московские школьники напишут сочинение про хип-хоп
Московские школьники и студенты смогут послушать лекцию про хип-хоп, написать сочинение про этот музыкальный жанр и затем посетить рэп-концерт, где выступят GONE.Fludd и Flipper Floyd.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100
На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»
Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Политика
РФ не примет участия в слушаниях МТМП по делу украинских моряков
Российская сторона не собирается принимать участие в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, на которых планируется рассмотрение дела украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 09:30
Финансы
Праздники изменили картинку в паре доллар/рубль, но не критично
За праздничные сессии график пары USDRUB_TOM существенно изменился.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева получила от Путина бриллиантовые серьги за миллион
Татьяна Васильева получила от Путина бриллиантовые серьги за миллион Станислав Садальский рассказал о шикарном презенте, который вручили актрисе.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Берлине осквернили монумент «Скорбящая мать»
В Берлине вандалы облили машинным маслом монумент «Скорбящая мать», расположенный на территории советского мемориала в Трептов-парке.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области
Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Обновлено в 08:46
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Бали и Шри-Ланку
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") приостанавливает полеты из Москвы в столицу Шри-Ланки Коломбо и крупнейший город острова Бали Денпасар, следует из расписания на сайте "Аэрофлота".
Обновлено в 07:37
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Космос
Корпорация Ariane Group приступила к производству ракет Ariane-6
Аэрокосмическая корпорация Ariane Group объявила в понедельник о начале процесса по производству ракет Ariane-6.
Обновлено в 09:23
Политика
Лавров рассказал о разговоре с Помпео
Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали беседы с госсекретарем США Майком Помпео и назвал беседу конструктивной, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:45
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22