Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморокРоссийская газета 11:35

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Как отмечает strana.ua, только в армии это уже шестой случай за пять лет, однако подобные происшествия не минули и гражданских.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Российская газета11:35

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Известия10:25

Военнослужащая упала в обморок во время речи Порошенко о поступающем в армию вооружении

ТК Звезда09:02

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

РБК10:08

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Газета.Ru08:52

На Украине военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

РИА Новости08:16

Девушка-солдат упала в обморок рядом с Порошенко (видео)

ТВ Центр09:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Баскетбол

ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» во втором матче серии

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» и удвоил свое преимущество.
Обновлено в 13:55
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов

Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек

Напомним, лайнер, названый в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима, направлялся из Москвы в Мурманск.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Прокурор объяснила свою позицию по Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 10:56
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Здоровье

Как сберечь суставы в дачный сезон, рассказал врач

Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии

В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

Обновлено в 13:45
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17

Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Происшествия

В Латвии от взрыва мины погибла военнослужащая ВС Албании

Обновлено в 12:25
Путешествия

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Космос

Космический парк приключений приглашает покинуть нашу планету и заглянуть за пределы изведанных пространств!

Калуга, Брянск, Ижевск, Минск, Пенза и многие другие города УЖЕ ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ в «КосмоДрайве» и готовы к полёту на другие планеты.
Обновлено в 09:22
Общество

Суд рассмотрел апелляцию акционеров совхоза им. Ленина к Грудинину

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего арбитража, отклонившего иск шести акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с Павла Грудинина около 2,1 млрд рублей в пользу сельхозпредприятия.
Обновлено в 14:45
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Космос

Британские СМИ обнаружили признаки грядущего апокалипсиса, предсказанного в Библии

«Американский проповедник из штата Индиана утверждает, что космос посылает четкие сигналы о грядущем конце света», – пишут британские журналисты.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Москве машина посольства Италии столкнулась с автомобилем полиции

Обновлено в 06:47
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное