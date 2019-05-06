Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморокРоссийская газета 11:35

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Как отмечает strana.ua, только в армии это уже шестой случай за пять лет, однако подобные происшествия не минули и гражданских.

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Общество Новые правила диспансеризации вступили в силу Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".

Баскетбол ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» во втором матче серии Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» и удвоил свое преимущество.

Авто АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.

Происшествия В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100 Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

Кино Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.

Происшествия При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.

Происшествия Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.

Происшествия В авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек Напомним, лайнер, названый в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима, направлялся из Москвы в Мурманск.

Авто Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.

Общество В работе «ВКонтакте» произошел сбой В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.

Армия и оружие Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.

Происшествия Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17 Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.

Путешествия Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Космос Космический парк приключений приглашает покинуть нашу планету и заглянуть за пределы изведанных пространств! Калуга, Брянск, Ижевск, Минск, Пенза и многие другие города УЖЕ ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ в «КосмоДрайве» и готовы к полёту на другие планеты.

Общество Суд рассмотрел апелляцию акционеров совхоза им. Ленина к Грудинину Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего арбитража, отклонившего иск шести акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с Павла Грудинина около 2,1 млрд рублей в пользу сельхозпредприятия.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Космос Британские СМИ обнаружили признаки грядущего апокалипсиса, предсказанного в Библии «Американский проповедник из штата Индиана утверждает, что космос посылает четкие сигналы о грядущем конце света», – пишут британские журналисты.

Армия и оружие Израиль и Палестина договорились о прекращении огня Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.