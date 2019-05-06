Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморокРоссийская газета 11:35
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Как отмечает strana.ua, только в армии это уже шестой случай за пять лет, однако подобные происшествия не минули и гражданских.
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Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Баскетбол
ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» во втором матче серии
Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» и удвоил свое преимущество.
Обновлено в 13:55
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Петербурге на Невском проспекте иномарка въехала в группу пешеходов
Иномарка потеряла управление, въехала в строительные леса и затем влетела в группу пешеходов. Два человека попали под колеса.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Кино
Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании
Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек
Напомним, лайнер, названый в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима, направлялся из Москвы в Мурманск.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Прокурор объяснила свою позицию по Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 10:56
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Как сберечь суставы в дачный сезон, рассказал врач
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии
В эстонском Силламяэ военнослужащий одной из стран НАТО залез на памятник советским воинам.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
Обновлено в 13:45
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17
Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Путешествия
Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали
Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 08:45
Космос
Космический парк приключений приглашает покинуть нашу планету и заглянуть за пределы изведанных пространств!
Калуга, Брянск, Ижевск, Минск, Пенза и многие другие города УЖЕ ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ в «КосмоДрайве» и готовы к полёту на другие планеты.
Обновлено в 09:22
Общество
Суд рассмотрел апелляцию акционеров совхоза им. Ленина к Грудинину
Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего арбитража, отклонившего иск шести акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с Павла Грудинина около 2,1 млрд рублей в пользу сельхозпредприятия.
Обновлено в 14:45
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Космос
Британские СМИ обнаружили признаки грядущего апокалипсиса, предсказанного в Библии
«Американский проповедник из штата Индиана утверждает, что космос посылает четкие сигналы о грядущем конце света», – пишут британские журналисты.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы
Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25