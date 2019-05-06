Политика

Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморокРоссийская газета 11:35

Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко. Как отмечает strana.ua, только в армии это уже шестой случай за пять лет, однако подобные происшествия не минули и гражданских.
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Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок

Российская газета11:35

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Известия10:25

На Украине военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

РИА Новости08:16

Военнослужащая упала в обморок во время речи Порошенко о поступающем в армию вооружении

ТК Звезда09:02

Стоявшая возле Порошенко девушка-военнослужащая упала в обморок

Газета.Ru08:52

Военнослужащая упала в обморок во время выступления Порошенко

РБК10:08

Девушка-солдат упала в обморок рядом с Порошенко (видео)

ТВ Центр09:33
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Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

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Обновлено в 15:08
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Почему в Сети появилась петиция запретить полеты Sukhoi Superjet 100

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Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над сгоревшим SSJ-100

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Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
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Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 13:56
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего в Шереметьево лайнера

Обновлено в 13:28
Общество

Госдума может обязать освобождаемых по УДО заключенных оплачивать адвокатов

В Госдуму внесен законопроект с предложением взыскивать с лиц, освобождаемых из тюрьмы условно-досрочно, стоимость оплаченных государством адвокатов по назначению.
Обновлено в 15:38
Политика

Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане

Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
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У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.
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Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
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Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено в 15:23
Политика

В бундестаге рассказали об условиях снятия санкций с РФ

Работа в "нормандском формате" для реализации минских соглашений, являющихся условием снятия санкций с России, должна быть продолжена.
Обновлено в 16:01
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
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Происшествия

В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
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Ртуть потекла по стенам храма в Пушкине

Рабочие, которые занимаются реставрацией церкви святого мученика Иулиана Тарсийского, расположенной на Кадетском бульваре в Пушкинском районе Петербурга, обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента здания.
Обновлено в 13:19
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Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»

Обновлено в 05:02
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 погиб, спасая пассажиров

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В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
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Кино

«Мстители: Финал» стал вторым самым кассовым фильмом в истории

Как передает ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика The Walt Disney, «Мстители: Финал» стал пятым фильмом в истории, который набрал более 2 млрд. в мировом прокате.
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Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал

Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
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Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
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