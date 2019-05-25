Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясениеМК-Спорт 11:30
Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
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