Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясениеМК-Спорт 11:30

Во время репетиции шоу Fantasy on Ice, в котором приняли участие фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в Токио произошло землетрясение.

Во время выступления Медведевой в Японии прошло землетрясение

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