Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясениеГазета.Ru 04:09
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт". Мероприятие пришлось прервать, так как магнитуда подземных толчков составляла 5,1. Информации о пострадавших не поступило.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Политика
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По итогам первенства ФНЛ прямые путевки в Российскую премьер-лигу завоевали "Тамбов" (1-е место, 73 очка) и "Сочи" (2-е место, 69), в стыковых матчах за повышение в классе сыграют "Томь" (3-е место, 64) и "Нижний Новгород" (4-е место, 62).
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Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске
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Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
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Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
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Обновлено в 07:33
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В сообщении говорится, что Киев выражает «решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом» спикера нижней палаты российского парламента на полуостров.
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В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и сильного ветра.
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