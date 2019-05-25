Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясениеГазета.Ru 04:09

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт". Мероприятие пришлось прервать, так как магнитуда подземных толчков составляла 5,1. Информации о пострадавших не поступило.

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

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