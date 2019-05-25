Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясениеГазета.Ru 04:09

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт". Мероприятие пришлось прервать, так как магнитуда подземных толчков составляла 5,1. Информации о пострадавших не поступило.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при, серебряный призёр Командного чемпионата мира.
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Алина Загитова
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира 2019 года. Чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года.
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