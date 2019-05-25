Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясениеГазета.Ru 04:09
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт". Мероприятие пришлось прервать, так как магнитуда подземных толчков составляла 5,1. Информации о пострадавших не поступило.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
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Сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира Финляндии – 0:1 Чемпионат мира-2019.
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В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
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Участники конференции понимали, что Нуланд будет отказано в российской визе.
Обновлено 23 мая в 17:58
Происшествия
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Происшествия
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