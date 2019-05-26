Происшествия
Британский альпинист умер на спуске с ЭверестаИзвестия 13:39
Альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек. Мужчину звали Робин Фишер, ему было 44 года.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Культура
Литературную премию «Нацбест-2019» получил Андрей Рубанов
Обладателем ежегодной литературной премии "Национальный бестселлер - 2019" стал писатель Андрей Рубанов.
Обновлено в 17:59
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании
Обновлено в 17:12
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета
Корпорация SpaseX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink, которые раздадут глобальный интернет в космосе.
Обновлено вчера в 02:58
Наука
Физики создали карту геометрии электрона
Обновлено в 15:36
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Технологии
Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди
Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Хоккей
Энтони Манта: «Финны победили, поэтому они лучше, чем Россия»
Нападающий сборной Канады Энтони Манта поделился впечатлениями от победы над Чехией (5:1) в полуфинале чемпионата мира.
Обновлено в 16:52
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Обновлено в 12:25
Политика
США потребовали от РФ немедленно освободить украинских моряков
США призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и вернуть корабли, сообщает УНИАН.
Обновлено в 11:44
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие
Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено в 14:08
Общество
МЧС: В Кировской области объявлено метеопредупреждение
ГУ МЧС России по Кировской области предупреждает жителей региона что завтра ожидаются грозы, сильный ветер.
Обновлено в 09:54
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Культура
Тина Канделаки снимет сериал о порноактерах
Проект Канделаки — первый оригинальный сериал для компании, про который стало известно публично.
Обновлено в 18:00
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Футбол
Первый матч на реконструированном стадионе ФК «Динамо» пройдет при аншлаге
Матч открытия реконструированного Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина, в котором в рамках 30-го тура чемпионата России по футболу московское "Динамо" сыграет с тульским "Арсеналом", пройдет при аншлаге.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Здоровье
Всемирный день щитовидной железы отметят эндокринологи Тюмени
Акция «Щитовидная железа - защита от опасностей» пройдет с 9 до 14 часов 25 мая в КДЦ «Эндос».
Обновлено в 00:14
Автоспорт
Квят должен стартовать 7-м на Гран-при Монако из-за штрафа Гасли
Пилот "Ред Булл" француз Пьер Гасли оштрафован на три позиции на старте гонки этапа "Формулы-1" Гран-при Монако, сообщает в микроблоге в Twitter журналист Би-би-си Эндрю Бенсон со ссылкой на релиз "Формулы-1".
Обновлено в 12:55
Игры
Вышел геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood
Bethesda выпустила геймплейный трейлер Wolfenstein: Youngblood.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Савичева удивила чрезмерной худобой на красной дорожке музыкальной премии
Для выхода в свет Юлия выбрала прозрачное платье в пол со шлейфом.
Обновлено в 16:12
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
Кино
В Архангельске пройдут съёмки нового фильма «Двенадцать стульев»
Выбор для съёмки части сцен новой экранизации книги Ильфа и Петрова пал на Архангельск благодаря пароходу «Гоголь», на котором, по сюжету, происходит охота за четырьмя стульями.
Обновлено в 02:59