Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирениюВосток-Медиа 13:06

Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем.

Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших. Он обратился к пострадавшему от его действий чиновнику Денису Паку. Кокорин попросил у него прощения, предложил примириться и сообщил о готовности возместить нанесенный ущерб.

Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению

Общество Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.

Авто Назван лучший автомобиль мира 2019 года Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.

Музыка Сводный детский оркестр из более 1 тыс. юных музыкантов выступит в «Зарядье» 12 мая в рамках смотра-конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа более 1 тыс. юных музыкантов на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье" выступят в Сводном оркестре "Спасская башня детям", - сказали в пресс-службе.

Игры Ubisoft пожертвует полмиллиона евро на восстановление Нотр-Дама Ubisoft пообещала перевести €500 тыс. на реконструкцию пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».

Кино Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.

Кино Финальный трейлер «Люди Икс: Тёмный феникс» появился в Сети Новый трейлер блокбастера «Люди Икс: Тёмный феникс» был опубликован сегодня на официальном канале 20th Century Fox Russia на YouTube.

Политика Медведев отчитается в Госдуме о работе правительства в 2018 году Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев приедет в Государственную Думу, чтобы представить депутатам отчет о работе правительства в 2018 году.

Политика Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.

Интернет ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.

Происшествия Избитый Гулиевым американец решил «красиво закончить мерзкую историю» Американец Майк Коул, которого избил футболист «Спартака» Аяз Гулиев, в своем обращении заявил, что мнение о россиянах у него только улучшилось, и пообещал вместе со спортсменом направить большую сумму благотворительному фонду в Дагестане.

Происшествия На Кубани арестована директор филиала Адыгейского ВУЗа В Белореченске арестовали директора местного филиала Адыгейского государственного университета.

Политика Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.

Шоу-бизнес Сын Плющенко и Рудковской сам оплачивает няню, водителя и охрану Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская заявила, что ни она, ни ее муж Евгений Плющенко не нуждаются в деньгах, которые зарабатывает их сын Александр.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Спорт Двое российских биатлонистов дисквалифицированы за пропуск допинг-тестов Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что двое спортсменов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Авто Chery привезет в Россию новый седан Arrizo GX Китайская автомобильная компания Chery намерена в скором времени начать продажи в России новой модели седана под названием Chery Arrizo GX.

Политика Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».

Политика Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине Лидер партии "Батькивщина" убеждена, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победит во втором туре выборов, призывает граждан не ссориться из-за политики.

Авто Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.

Происшествия Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Экономика Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.

Происшествия Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания.

Игры Sony раскрыла ключевые характеристики PlayStation 5 В эксклюзивном интервью для издания Wired представитель Sony сообщил, что PS5 не просто "прокачают" аппаратную платформу (как было с Pro-версией PS4), а наделят полностью новым "железом".

Кино Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.