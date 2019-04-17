Избитый чиновник отказался от примирения с Александром КокоринымРБК 10:31

Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться. Пак, явившийся в суд для дачи показаний, предложения футболиста не принял.

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

Интернет ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.

Интернет В работе сервисов Google произошел сбой Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.

Футбол Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.

Авто Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.

Происшествия Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29 Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.

Политика Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.

Гаджеты Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.

Авто УАЗ выпустил новую версию «буханки» Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».

Политика В Украине возбудили уголовные дела против Яценюка, Турчинова и Кличко Бюро расследований Украины завело ряд уголовных дел в отношении Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Андрея Парубия, Валентина Наливайченко и Виталия Кличко.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Политика Отрыв Зеленского от Порошенко только растет По данным свежего исследования, которое проводилось с девятого по 14 апреля, за Зеленского сейчас готовы проголосовать 72,2% респондентов, которые уже точно определились со своим выбором, тогда как Порошенко может рассчитывать лишь на 25,4% среди опрошенных избирателей.

Армия и оружие «Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

Политика Путин встретился с выпускниками программы кадрового резерва госслужбы Сегодня в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с выпускниками второго потока программы подготовки кадрового резерва для госслужбы.

Политика На Украине рассказали о стыде из-за Петра Порошенко Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель раскритиковала Петра Порошенко и заявила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.

Футбол Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.

Политика Парламент Греции одобрил решение потребовать репараций у ФРГ Греческий парламент одобрил инициативу о предъявлении к правительству ФРГ требований по выплате репараций за разрушения, причиненные стране в годы Второй мировой войне.

Шоу-бизнес Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой Известная ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз. Радостное событие произошло 17 апреля в 14.30.

Здоровье Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Космос Ракета Antares с кораблем Cygnus стартовала к МКС Ракета-носитель Antares вместе с кораблем Cygnus с грузом стартовала в Виргинии на МКС. Видео взлета NASA опубликовало в Twitter.

Авто Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.

Здоровье В регионе появятся центры амбулаторной онкологической помощи Первый центр откроется на базе Павловской ЦРБ уже в 2019 году Центры амбулаторной онкологической помощи населению будут открыты в Нижегородской области, об этом стало известно на Х съезде онкологов России, который открылся в Нижнем Новгороде.

Политика В МИД Иордании сообщили о планах провести встречу с Россией и США по «Эр-Рукбану» Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади сообщил в интервью газете «Известия», что в ближайшее время планируется провести встречу России, Иордании и США по сирийскому лагерю «Эр-Рукбан».