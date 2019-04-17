Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирениюВосток-Медиа 13:06

Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем.

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Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению

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