Происшествия
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирениюВосток-Медиа 13:06
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших. Он обратился к пострадавшему от его действий чиновнику Денису Паку. Кокорин попросил у него прощения, предложил примириться и сообщил о готовности возместить нанесенный ущерб.
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Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем.
— Александр Кокорин, российский футболистSport24.ru 09:38
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