Происшествия

Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирениюВосток-Медиа 13:06

Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших. Он обратился к пострадавшему от его действий чиновнику Денису Паку. Кокорин попросил у него прощения, предложил примириться и сообщил о готовности возместить нанесенный ущерб.
Читать в источнике
Александр Кокорин
Хотел бы повторно извиниться за свои действия в кафе. Также готов, если потребуется, возместить моральный и материальный ущерб. Если есть такая возможность, хотел бы помириться. Конфликт был неприятным, но прошло много времени. Я уверен, что мы друг друга поймем.
— Александр Кокорин, российский футболистSport24.ru 09:38

Подробнее о событии

Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным

РБК10:31

Кокорин хотел бы помириться с Паком и загладить вину материально

РИА Новости10:56

Кокорин в суде извинился перед Паком

ТАСС09:55

Кокорин предложил Паку примирение. Чиновник не согласился

Телеканал 360°11:05

Кокорин пытался позвонить Паку после инцидента в кафе перед явкой в полицию

Спорт-Экспресс09:53

Кокорин извинился перед Паком и выразил готовность возместить ущерб

RT на русском09:32

Пак не стал отвечать на вопрос о том, простил ли он братьев Кокориных

Sport24.ru10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:01, Ашберн
Интернет

ФАС возбудила дело против Headhunter, Superjob и Rabota.ru

HeadHunter, Superjob и Rabota.ru ограничивали использование программного обеспечения (ПО) по автоматизированному подбору персонала, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Обновлено в 13:05
Происшествия

В ДТП с автобусом в Португалии погибли 28 человек

В ДТП на португальском острове Мадейра погибли 28 человек.
Обновлено в 15:28
Политика

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
Обновлено в 07:33
Игры

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Обновлено в 10:51
Футбол

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Авто

Был определен лучший автомобиль 2019 года

Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Космос

Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

Обновлено в 15:38
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено в 09:47
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено в 12:41
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Финансы

Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ

Банк «Восточный» в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.
Обновлено в 15:29
Политика

США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Политика

Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек

Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в горбольницу Уфы, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 04:44
Политика

ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей

Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 01:23
Гаджеты

Это может быть крахом: у журналистов массово выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold

Только журналисты начали получать доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold, как у некоторых из них аппараты уже вышли из строя.
Обновлено в 14:40
Общество

Сын-школьник мэра на Урале заработал 400 тысяч рублей в 2018 году

Сын мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за прошлый год заработал 409 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Футбол

«Барселона» близка к трансферу де Лигта

«Ювентус» и «Бавария» интересуются де Лигтом, но один из источников ESPN заявил, что де Лигт желает рассматривать только предложение от «Барселоны».
Обновлено в 11:53
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Космос

НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы

Специалисты НАСА подтвердили точность недавно полученных данных, свидетельствующих о быстром глобальном потеплении.
Обновлено в 13:19
Технологии

Boston Dynamics опубликовала видео, как упряжка роботов тянет грузовик

Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
Обновлено в 03:55
Политика

Путин проведёт в Кремле переговоры с президентом Эстонии

Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 апреля примет в Кремле главу Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

Обновлено в 14:25
Спорт

Российского биатлониста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-проб

Дисциплинарный комитет РУСАДА наказал 29-летнего спортсмена за пропуск трех внесоревновательных допинг-теста в течение года.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие

В результате боев близ Триполи погибли около 180 человек

Около 180 человек погибли в Ливии во время продолжающихся боев в районе столицы страны - Триполи, пишет в среду газета The Guardian.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В России ужесточили наказание за оставление места ДТП

Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено в 05:03
Экономика

Минтруд: в мае работники получат маленькую зарплату

В мае 2019 года при безавансовом способе зарплата за первую половину месяца окажется меньше, чем обычно.
Обновлено в 08:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное