Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судьюLenta.ru вчера в 16:55
Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козел». Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходил в Грозном на «Ахмат Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.
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«Судья — козел». «Ахмат» уволил человека, который оскорбил арбитра в матче со «Спартаком»
Sport24.ruвчера в 17:55
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:10, Вашингтон
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Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72
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Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Пресс-служба «Монако» объявила о трансфере нападающего «Эвертона» Анри Оньекуру.
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Владелец TikTok запустил цензурированный поисковик в Китае
Поисковая система ByteDance создана на основе агрегатора новостей Toutiao, приоритет в показе отдается своему контенту, в том числе видеоплатформам TikTok и Xigua Video.
Обновлено в 09:02
Экономика
Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9%
Объём пассажирских авиаперевозок в России в июле 2019 года вырос на 9,9% в годовом выражении и составил 14,13 млн пассажиров.
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Шоу-бизнес
Лопырева вспомнила о свиданиях с Булатовым
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» 36-летней манекенщицы появился пост, где она рассказала подписчикам, что с самого начала любовной истории они с избранником назначали друг другу свидания.
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Экономика
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Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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Жертвами ДТП на Рижском шоссе стали 4 человека
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Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
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Происшествия
Подростки в Новокузнецке подожгли пятилетнюю девочку
Врачи в Кемеровской области пытаются спасти 5-летнюю девочку, которую подожгли старшие подруги.
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