Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козел». Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходил в Грозном на «Ахмат Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Политика Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.

Происшествия В Хорватии у 81-летнего пенсионера нашли гранатомет и арсенал оружия Сотрудники полиции Хорватии нашли у 81-летнего жителя города Бьеловар в центральной части страны целый арсенал с ручным гранатометом и многочисленным стрелковым оружием, сообщило министерство внутренних дел.

Армия и оружие Танк ядерного апокалипсиса нашли в России В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".

Происшествия Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест.

Экономика Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России «Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.

Политика Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС Американский лидер Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонных переговоров обсудили ситуацию с выходом Британии из Евросоюза.

Футбол Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо» Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Армия и оружие Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72 На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Общество Опрос: россияне видят обман в уменьшении размера упаковок товаров 72% россиян указывают, что за последние пять лет объем и вес упаковок товаров уменьшились, однако цена на них сохранилась или даже увеличилась.

Экономика Орешкин позитивно оценил повышение Fitch рейтинга России Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин позитивно оценил решение международного рейтингового агентства Fitch повысить кредитный рейтинг России до "BBB" с "BBB-".

Игры Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.

Гаджеты Владелец TikTok запустил цензурированный поисковик в Китае Поисковая система ByteDance создана на основе агрегатора новостей Toutiao, приоритет в показе отдается своему контенту, в том числе видеоплатформам TikTok и Xigua Video.

Экономика Пассажиропоток российских авиакомпаний в июле вырос на 9,9% Объём пассажирских авиаперевозок в России в июле 2019 года вырос на 9,9% в годовом выражении и составил 14,13 млн пассажиров.

Шоу-бизнес Лопырева вспомнила о свиданиях с Булатовым Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» 36-летней манекенщицы появился пост, где она рассказала подписчикам, что с самого начала любовной истории они с избранником назначали друг другу свидания.

Экономика Зачем Китай создает собственную криптовалюту Пока точная дата выпуска новой валюты на рынки неизвестна, но правительство работает над созданием национального цифрового актива с прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя отдела платежей финансового регулятора Му Чанунь.

Политика Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Происшествия Жертвами ДТП на Рижском шоссе стали 4 человека Четыре человека погибли в аварии на 159-м километре Рижского шоссе в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД России.

Политика В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.