Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судьюLenta.ru 16:55
Неизвестный по громкой связи оскорбил главного арбитра встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак» Алексея Сухого. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:37, Вашингтон
Армия и оружие
Израильский F-35 за сотни миллионов долларов, уничтожил только сарай. Фото
Несколькими неделями ранее израильские СМИ сообщили о том, что истребители F-35 ВВС Израиля, уничтожили на территории Ирака иранский военный объект с десятками баллистических ракет, которые, как предполагалось, планировалось переправить в Сирию.
Обновлено в 21:16
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Наука
Обнаружен гигантский доисторический попугай размером с ребёнка
Во время раскопок в регионе Отаго, на Южном острове, австралийские палеонтологи нашли две большие берцовые кости, принадлежащие неизвестному роду и виду попугаев.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
В Госдуме не исключили применения против РФ климатического оружия
Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев заявил, что плохие погодные условия в стране могли быть спровоцированы климатическим оружием.
Обновлено вчера в 02:41
Происшествия
В Омске дети нашли на пустыре человеческие кости
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
«Государственные испытания МиГ-35 планируется завершить в конце 2021 года, Су-57 — уже в этом году».
Обновлено в 20:05
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено в 23:33
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 21:21
Технологии
Сервис для путешественников разрабатывают программисты ТюмГУ
Программисты ТюмГУ разрабатывают сервис, который поможет путешественникам найти оптимальный маршрут между любыми двумя железнодорожными станциями на территории России, сообщает Тюменский государственный университет.
Обновлено в 23:29
Общество
Экс-астронавт назвал размер зарплаты в NASA
Бывший астронавт NASA Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на Международную космическую станцию (МКС), рассказал, что максимальная зарплата в американской организации может достигать около $155 тыс. в год (приблизительно $13 тыс. в месяц).
Обновлено в 22:40
Авто
Специалисты провели тест-драйв УАЗ Патриот с АКПП
Обновлено в 12:52
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал инцидент при крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Космос
США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором»
Обновлено в 22:20
Финансы
Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар США
Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.
Обновлено в 23:09
Хоккей
Голкипер юниорской сборной России: «Перед турниром говорили, что нужно сделать историю. Наша победа важна с точки зрения всего российского хоккея»
Перед турниром говорили внутри команды, что Глинку давным-давно никто не выигрывал, что надо ехать и делать историю.
Обновлено в 17:42
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Теннис
Серена Уильямс рассказала, почему снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о причинах снятия с финального матча турнира в Торонто против канадки Бьянки Андрееску.
Обновлено в 17:55
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Авто
В России создали беспилотный катафалк на базе Lada
Российские студенты разработали первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada, развивающий скорость до 5 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы "Автонет".
Обновлено в 20:25
Интернет
Пользователи пожаловались на сбои в работе Google
Пользователи США и ряда стран Западной Европы жалуются на сбои в работе Google, сообщает Downdetector, отслеживающий проблемы в работе популярных сервисов.
Обновлено в 20:26
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено в 22:21
Здоровье
В Волгограде родилась «королевская» двойня
Обновлено в 14:10
Экономика
Дачники уходят в онлайн
Спрос на садовые товары растет за счет интернет-магазинов Продажи товаров для дачи и сада в России в 2019 году могут установить новый рекорд.
Обновлено в 17:57
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено в 16:11
Путешествия
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено в 23:00