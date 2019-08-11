Неизвестный по громкой связи оскорбил главного арбитра встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак» Алексея Сухого. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи.

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

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