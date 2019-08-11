Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судьюLenta.ru вчера в 16:55

Неизвестный по громкой связи оскорбил главного арбитра встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак» Алексея Сухого. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

«Ахмат» — «Спартак» — 1:3, 11 августа 2019, колонка Дмитрия Егорова

Чемпионат01:00

Победа «Спартака» и крики в микрофон в Грозном, «МЮ» вынес «Челси», российские волейболисты вышли на ОИ-2020 и другие новости утра

Sports.ru01:00

В Грозном судью обозвали козлом по громкой связи. Виновник найден и уволен

Спорт-Экспрессвчера в 19:20

Человека, крикнувшего «Судья – козёл», зовут Ризван Эдильсултанов. Его уволили из «Ахмат Арены»

Sport.ruвчера в 19:13

Сотрудник «Ахмат-Арены» уволен после оскорблений судьи в микрофон на матче со «Спартаком»

ТАССвчера в 17:41

На «Ахмат-Арене» диктор оскорбил главного арбитра матча со «Спартаком»

РИА Новостивчера в 17:09

«Ахмат» уволил человека, оскорбившего судью из дикторской во время матча со «Спартаком»

Sport24.ruвчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:13, Вашингтон
Происшествия

«Росатом» рассказал детали взрыва на военном полигоне

Обновлено 10 августа в 11:52
Армия и оружие

Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины

Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести.
Обновлено в 00:53
Происшествия

400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров

Обновлено вчера в 09:27
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты

Xiaomi добавила в MIUI режим максимального энергосбережения

Во внутренней тестовой версии прошивки MIUI 9.8.10 отыскали новую функцию, которую Xiaomi готовит для своих пользователей.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военных

В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военнослужащих сирийских правительственных войск. Об этом 11 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:19
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Обновлено вчера в 11:58
Общество

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено вчера в 11:07
ЖКХ

В Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, третий и последний этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов, пройдёт в Екатеринбурге и Верхней Пышме с 12 по 15 августа.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Новая дамба для Тулуна будет рассчитана на уровень воды в 14 метров

Новые защитные сооружения в Тулуне, который больше всего пострадал от паводка в июле, изменят конфигурацию и будут рассчитаны на 14 метров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 00:55
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Культура

Жители Якутска вручили Джорджу Мартину «народный Оскар»

Поклонники книг Джорджа Мартина создали и отправили статуэтку "Эллэя" для автора в виде популярного персонажа его саги "Песнь льда и пламени".
Обновлено в 00:26
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 09:58
Космос

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Кемеровской области

Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с грузовиком в Кемеровской области.
Обновлено в 00:42
Здоровье

Что такое дранкорексия и как она влияет на здоровье, рассказали исследователи

Исследователи изучили группы риска и выяснили, что малоизвестным заболеванием «дранкорексия» чаще всего страдают студенты.
Обновлено вчера в 06:38
Политика

Депутат Госдумы связал пожары в Сибири с климатическим оружием США

Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» связал лесные пожары в Сибири и штормовые ливни в Москве с использованием американцами против России климатического оружия.
Обновлено 10 августа в 09:20
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.
Обновлено вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать

Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Общество

Депутаты Госдумы намерены отрегулировать деятельность аптек

Депутаты Госдумы уточнили планы по регулированию деятельности аптек. О соответствующей инициативе 12 августа сообщает газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 21:20
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное