Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судьюLenta.ru вчера в 16:55
Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козел». Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходил в Грозном на «Ахмат Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.
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«Судья — козел». «Ахмат» уволил человека, который оскорбил арбитра в матче со «Спартаком»
Sport24.ruвчера в 17:55
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
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Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине
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