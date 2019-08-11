Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судьюLenta.ru вчера в 16:55

Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козел». Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходил в Грозном на «Ахмат Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.
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Победа «Спартака» и крики в микрофон в Грозном, «МЮ» вынес «Челси», российские волейболисты вышли на ОИ-2020 и другие новости утра

Sports.ru01:00

Человек, оскорбивший судью матча «Ахмат» - «Спартак» в Грозном, уволен

РИА Новости02:08

"Судья – козел?" Лайв с Симоновым про травму Чалова и матч "Ахмат" – "Спартак"

Спорт-Экспресс06:25

«Судья — козёл». Как оскорбили судью в Грозном, на матче Ахмат — Спартак

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Человека, крикнувшего «Судья – козёл», зовут Ризван Эдильсултанов. Его уволили из «Ахмат Арены»

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«Судья — козел». «Ахмат» уволил человека, который оскорбил арбитра в матче со «Спартаком»

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Сотрудник «Ахмат-Арены» уволен после оскорблений судьи в микрофон на матче со «Спартаком»

ТАССвчера в 17:41
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В YouTube опубликован тизер сериала «Утреннее шоу» (The Morning Show).
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Всего с начала мая диагноз подтвердился у 1,3 тыс. пациентов.
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Еще один ребенок умер после ДТП с автобусом под Новороссийском

В больнице 12 августа скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП с автобусом под Новороссийском Ночью 7 августа на трассе Новороссийск — Керчь экскурсионный автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg.
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Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
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Армия и оружие

Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

В пресс-службе Народной милиции ДНР отметили, что о силовом решении гражданского конфликта в Донбассе говорят те политики, которые входят в состав контактной группы в Минске от Украины.
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Происшествия

Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге

Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».
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Гаджеты

Миллионы бюджетных смартфонов на Android продаются с вирусами

Бюджетные смартфоны на Android могут содержать вредоносное программное обеспечение сразу из коробки.
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Кино

Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории

Современный ремейк мультфильма «Король Лев» 1994 года оказался самым кассовым анимационным фильмом в истории, обогнав по сборам предыдущего рекордсмена — мультфильм «Холодное сердце», который вышел в 2013 году.
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«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

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Экономика

Политолог высоко оценил итоги встречи Путина с Развожаевым

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский высоко оценил итоги встречи президента РФ с временно исполняющим обязанности главы Севастополя Михаилом Развожаевым.
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Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
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Политика

Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Обновлено в 08:15
Экономика

Минэкономразвития заявило об отсутствии технической рецессии

«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% в квартальном выражении после разового снижения на 0,2% в I квартале, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», — приводит ТАСС сообщение министерства.
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Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

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Армия и оружие

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Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков прокомментировал идею Киева закупить у Бразилии легкие штурмовики А-29.
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Порошенко после допроса забросали яйцами

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Футбол

«Ювентус» хочет бесплатно подписать Эриксена

Обновлено в 09:50
Происшествия

В Казани арестовали вора в законе Рашида Джамбульского

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Армия и оружие

В США составили рейтинг самых мощных военных самолетов России

Американское издание National Interest опубликовало собственный топ-пять наиболее опасных и мощных российских военных самолетов.
Обновлено в 07:45
Политика

В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Общество

Москвичи увидят звездопад Персеиды

Обновлено в 11:39
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Обновлено в 08:26
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Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Политика

Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России

"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
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Футбол

«Ростов» и «Крылья Советов» назвали составы на матч РПЛ

"Ростов" и самарские "Крылья Советов" назвали стартовые составы на матч пятого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:24
Политика

Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине

Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.
Обновлено в 01:54
Общество

В ПФР рассказали, как учеба влияет на размер пенсии

В Пенсионном фонде разъяснили нюансы закона о страховых пенсиях, связанные с периодом обучения и повышения квалификации.
Обновлено в 08:19
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