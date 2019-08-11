Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судьюLenta.ru вчера в 16:55
Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козел». Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходил в Грозном на «Ахмат Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.
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«Судья — козел». «Ахмат» уволил человека, который оскорбил арбитра в матче со «Спартаком»
Sport24.ruвчера в 17:55
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