Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судьюLenta.ru вчера в 16:55

Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козел». Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходил в Грозном на «Ахмат Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.
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«Судья — козёл». Как оскорбили судью в Грозном, на матче Ахмат — Спартак

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