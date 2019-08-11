Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козел». Матч между «Ахматом» и «Спартаком» проходил в Грозном на «Ахмат Арене» и завершился со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Шоу-бизнес Поступок сына Фриске возмутил Шепелева Популярного телеведущего возмутили действия сына Жанны Фриске. Жанна Фриске подарила сына Дмитрию Шепелеву в апреле 2013 года.

Общество Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».

Происшествия Еще двое фигурантов дела об убийстве летчика Пешкова арестованы заочно Обвиняемые граждане Сирии объявлены в международный розыск Суд в Москве арестовал заочно двух граждан Сирии, которые являются фигурантами уголовного дела об убийстве в Сирии летчика Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича.

Армия и оружие В карельском урочище Сандармох обнаружили останки двух человек Члены поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества нашли в Карелии в урочище Сандармох, где захоронены узники политических репрессий и финских концентрационных лагерей, останки двух человек.

Футбол Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи» Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».

Политика Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.

Происшествия Суд арестовал еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко».

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Общество Сегодня ночью пройдёт самый яркий звездопад лета Сеанс метеорного потока лучше всего наблюдать с 23:00 до полуночи, уточнили в планетарии, предупредив, правда, что помешать любителям звездной симфонии могут только облачная погода и растущая Луна.

Армия и оружие Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т-72 Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов показал министру обороны России Сергею Шойгу новые разработки высокозащищённых робототехнических комплексов тяжёлого класса на базе танка Т-72Б3.

Экономика Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда.

Общество Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».

Здоровье Мэр Балаково ответил на жалобу об отсутствии льготного лекарства Глава города Балаково Саратовской области Роман Ирисов принял решение обратиться в прокуратуру после жалобы местной жительницы Анастасии Ламзовой, которая с мая не может получить льготное лекарство для больного ребёнка.

Общество В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки Начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков разъяснил новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.

Политика Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.

Кино Жена Гафта рассказала о состоянии здоровья артиста Народная артистка России Ольга Остроумова, являющаяся женой актёра Валентина Гафта, рассказала о состоянии здоровья мужа.

Транспорт Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".