Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судьюLenta.ru вчера в 16:55

Неизвестный по громкой связи оскорбил главного арбитра встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак» Алексея Сухого. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи.
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Человек, оскорбивший судью матча «Ахмат» - «Спартак» в Грозном, уволен

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