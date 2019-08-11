Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судьюLenta.ru вчера в 16:55
Неизвестный по громкой связи оскорбил главного арбитра встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак» Алексея Сухого. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Инцидент произошел на «Ахмат Арене» в Грозном после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи.
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В Грозном судью обозвали козлом по громкой связи. Виновник найден и уволен
Спорт-Экспрессвчера в 19:20
«Ахмат» уволил человека, оскорбившего судью из дикторской во время матча со «Спартаком»
Sport24.ruвчера в 17:34
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