Футбол

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»Известия вчера в 20:59

Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого. Виновный в произошедшем сотрудник «Ахмат-Арены» уже уволен, сообщили в пресс-службе грозненского клуба.
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«Судья — козёл». Как оскорбили судью в Грозном, на матче Ахмат — Спартак

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Человек, оскорбивший судью матча «Ахмат» - «Спартак» в Грозном, уволен

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