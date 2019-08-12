Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»Известия вчера в 20:59
Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого. Виновный в произошедшем сотрудник «Ахмат-Арены» уже уволен, сообщили в пресс-службе грозненского клуба.
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«Судья — козел». «Ахмат» уволил человека, который оскорбил арбитра в матче со «Спартаком»
Sport24.ruвчера в 17:55
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