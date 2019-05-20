Во время инаугурации Зеленский распустил РадуВести.Ru 04:01

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

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