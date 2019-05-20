Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил РадуВести.Ru 04:01
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
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Здоровье
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Происшествия
Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане
Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
Обновлено в 04:35
Энергетика
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Политика
Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений
«Обращение коллектива «Ъ» («Коммерсантъ») к читателям» опубликовали в социальных сетях несколько сотрудников ИД.
Обновлено в 14:09
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Экономика
Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты
Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Спартак» отдаст Максименко в аренду при покупке Левашова
Сообщается, что игрок составит прямую конкуренцию основному голкиперу "красно-белых" Александру Селихову.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Космос
Изготовленный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K
Спутник, изготовленный ракетно-космической корпорацией "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали после того, как на конструкцию забрался мужчина, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:40
Интернет
В работе AppStore произошел сбой
В работе онлайн-магазина игр и приложений AppStore на смартфонах Apple произошел сбой.
Обновлено в 01:26
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Жительница Кракова родила шестерню
В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Общество
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Футбол
Рубин — Анжи 0:0
Обновлено в 13:51
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы
Военные Эстонии обвинили российский самолет Ту-154 в нарушении воздушной границы. Об этом сообщают Силы обороны страны.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В центре Кемерова загорелся крупный автосалон
Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.
Обновлено в 10:28
Культура
Собчак назначили генпродюсером телеканала «Супер»
Обновлено в 10:15