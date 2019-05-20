Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил РадуВести.Ru 04:01

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
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Новый президент Украины Владимир Зеленский прямо на инаугурации распустил Верховную раду

Первый канал14:38

Зеленский распустил Верховную раду по «методу Голобородько»

Царьград03:54

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

РИА Новости11:15

Владимир Зеленский распустил Верховную раду

Эхо Москвы04:30

Зеленский объявил о роспуске Рады

Ведомости03:47

Владимир Зеленский дал бой Раде и правительству

Коммерсантъ14:35

Зеленский распустил Верховную Раду

ТВ Центр03:48
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Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Происшествия

Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане

Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
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Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

Обновлено в 04:35
Энергетика

Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители.
Обновлено в 13:01
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Политика

Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений

«Обращение коллектива «Ъ» («Коммерсантъ») к читателям» опубликовали в социальных сетях несколько сотрудников ИД.
Обновлено в 14:09
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Кино

В Китае отложили показ финала «Игры престолов» из-за торговой войны

Обновлено в 13:30
Политика

ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.
Обновлено в 07:03
Экономика

Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Министр обороны Украины ушел в отставку, понарошку разрушив Кремль

Обновлено в 14:30
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Футбол

«Спартак» отдаст Максименко в аренду при покупке Левашова

Сообщается, что игрок составит прямую конкуренцию основному голкиперу "красно-белых" Александру Селихову.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Космос

Изготовленный в России спутник впервые снял видео Земли в формате 4K

Спутник, изготовленный ракетно-космической корпорацией "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали после того, как на конструкцию забрался мужчина, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:40
Интернет

В работе AppStore произошел сбой

В работе онлайн-магазина игр и приложений AppStore на смартфонах Apple произошел сбой.
Обновлено в 01:26
Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Общество

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Футбол

Рубин — Анжи 0:0

Обновлено в 13:51
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
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Армия и оружие

Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы

Военные Эстонии обвинили российский самолет Ту-154 в нарушении воздушной границы. Об этом сообщают Силы обороны страны.
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Происшествия

В центре Кемерова загорелся крупный автосалон

Автосалон является одним из крупнейших в Кемерове, по данным справочника 2ГИС, в здании располагаются дилеры марок Hyundai и Skoda.
Обновлено в 10:28
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Собчак назначили генпродюсером телеканала «Супер»

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