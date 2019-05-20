Во время инаугурации Зеленский распустил РадуВести.Ru 04:01

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Футбол «Краснодар» объявил о трансфере бразильца Кайо Кайо выступает на позиции опорного полузащитника. Ранее 23-летний бразилец выступал на родине за «Санта-Клару».

Космос Исследование: Луна уменьшилась на 50 кв. м Ранее предполагалось, что геологическая активность в бассейнах закончилась 1,2 млрд лет назад.

Происшествия МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей «В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.

Музыка Дакота оценила сходство своего хита с песней победителя Евровидения Российская певица Рита Дакота оценила сходство своей композиции «Новые линии» с песней победителя Евровидения-2019 из Нидерландов Дункана Лоуренса «Arcade».

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

Политика Зеленский призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность Президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить депутатскую неприкосновенность и уволить генпрокурора и министра обороны страны.

Политика Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.

Происшествия Бросившую ребенка в поликлинике украинку отпустили из зала суда Женщину, которая бросила ребенка в поликлинике в Москве, и ее сожителя отпустили из зала суда, сообщает корреспондент РЕН ТВ.

Экономика Медведев утвердил расширение ТОР «Курилы» Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, которым утвердил расширение территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» с помощью присоединения новых земельных участков.

Происшествия Раскрыто убийство помощника прокурора во время интимных игр Сотрудники полиции раскрыли убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.

Экономика NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.

Кино Вышла последняя серия «Игры престолов» 6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.

Наука С 20 мая изменится определение килограмма Стало известно, что уже 20 мая текущего года определения килограмма будет официально изменено.

Общество В Челябинске заморозили строительство часовни на месте сквера Администрация Челябинска приостановила строительство часовни святой Татьяны на месте сквера в центре города после протестов в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсант-Челябинск».

Здоровье В Челябинской области выявили 13 производителей некачественной молочной продукции В ряде муниципалитетов Челябинской области выявлены производители некачественной молочной продукции.

Политика Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.

Гаджеты Google приостановила сотрудничество с Huawei Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.

Происшествия В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.

Шоу-бизнес Внучка Михаила Боярского похвасталась пышной грудью Накануне в сети появились фотографии 20-и летней внучки Михаила Боярского Екатерины, отрывающейся на средиземноморском курорте.

Экономика Зеленский обнародовал декларацию о доходах Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Происшествия Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.