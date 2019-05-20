Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил РадуВести.Ru 04:01
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
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Обновлено в 05:23
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Политика
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Футбол
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Обновлено в 08:12
Религия
В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма
Фонд святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку.
Обновлено в 09:53
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, расширяющее перечень специальностей для набора в пределах квоты на целевое обучение за счёт бюджета.
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Авто
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Стоимость модели начинается от 22 тысяч долларов. Для России кроссовер будет выпускаться на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.
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Администрация Челябинска приостановила строительство часовни святой Татьяны на месте сквера в центре города после протестов в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсант-Челябинск».
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Политика
В Крыму призвали Зеленского не считать полуостров украинской землей
Вступивший в понедельник в должность президента Украины Владимир Зеленский назвал первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе, а следующим вызовом - возвращение под контроль Киева Крыма и Донбасса.
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Армия и оружие
В России анонсируют создание авиаполка для истребителей Су-57
Новые авиаполки будут специально сформированы для истребителей Су-57.
Обновлено в 09:43