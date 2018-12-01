Происшествия
Во время акций протеста в Париже пострадали 12 журналистов RT
Во время акций протеста в Париже пострадали 12 журналистов RTBFM.ru14:58
При освещении массовых протестов против повышения цен на бензин в Париже пострадали 12 журналистов телеканала RT, сообщила РИА Новости главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
BFM.ru14:58
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Происшествия
Пожар на складе в Нижневартовске локализован
Обновлено в 14:58
Происшествия
Группа IC3PEAK провела концерт в Новосибирске после задержания
Российская музыкальная группа IC3PEAK успешно провела концерт в Новосибирске после того, как музыкантов вечером в субботу после проверки отпустили из отдела полиции на вокзале Новосибирск-Главный, сообщил РИА Новости представитель лофта "Трава", где состоялось выступление.
Обновлено в 14:59
Происшествия
СК возбудил дело по факту схода вагонов на Транссибе
По факту схода с рельсов 35 вагонов грузового поезда в Омской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Киеве иностранца убили выстрелом в спину
В Киеве неизвестные застрелили иностранца, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Магнитогорске при обрушении на территории предприятия погиб рабочий
На территории Магнитогорского металлургического комбината произошло обрушение углепластикового короба, в результате произошедшего один человек погиб, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Керченском проливе теплоход задел винтом якорную цепь другого судна
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Брянской области женщина и двое детей пострадали из-за взрыва газа
В Брянской области женщина и двое малолетних детей пострадали из-за взрыва бытового газа.
Обновлено в 14:41
Происшествия
СК начал проверку из-за отравления школьников крысиным ядом в Казани
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Киеве скоростной экспресс сломался на следующий день после запуска
Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, сообщает сайт украинского телеканала "Громадське".
Обновлено в 13:08
Происшествия
Шесть детей пострадали в ДТП с грузовиком в Красноярском крае
На полуострове Таймыр Красноярского края в ДТП с грузовиком и микроавтобусом пострадали шесть детей, еще два человека погибли.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Волхове около 50 тыс. человек остались без воды из-за аварии
В городе Волхове Ленинградской области из-за засорения водозаборной трубы произошла аварийная остановка насосов станции подъема, в результате около 50 тыс. человек остались без воды.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов
В Краснодарском крае из-за снежных заносов на трассах М-4 «Дон» и Р-217 в заторы попали более 700 автомобилей.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Стрелявшим в бойцов Росгвардии в Краснодаре оказался местный житель
Личность мужчины, ранившего двоих сотрудников Росгвардии в Краснодаре, установлена, им оказался 36-летний местный житель, сообщили ТАСС в субботу в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В ЯНАО в перестрелке погиб местный житель
По данным местных СМИ, причиной стала перестрелка между двумя местными жителями, один из которых в результате стрельбы скончался.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Новой Москве авто влетело в отбойник в результате ДТП
По некоторым данным, столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них влетел в отбойник.
Обновлено в 13:44