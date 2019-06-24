Армия и оружие
Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»Российская газета 12:48
Напомним, в понедельник утром министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки войск и сил Центрального военного округа, которая продлится с 24 по 28 июня.
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Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
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ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
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Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Происшествия
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Футбол
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Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.
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Врачи Наро-Фоминского перинатального центра выходили новорождённого весом 740 граммов. Сейчас малыш находится в детской больнице в Клину.
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Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
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Общество
«Билайн» начал премировать своих абонентов за чтение книг дополнительным трафиком
В прошлом году "Билайн" предложил клиентам акцию "Гиги за шаги", способную конвертировать привычные шаги в дополнительные гигабайты интернета.
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Экономика
Фондовые индексы стран АТР меняются слабо и без единой динамики
Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, как и более широкий Topix.
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Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года
Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.
Обновлено в 12:12
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Общество
Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды
Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Известный итальянский мафиозо Рокко Морабито и еще трое заключенных сбежали в ночь на понедельник из тюрьмы в Уругвае, сообщает МВД южноамериканской страны.
Обновлено в 13:16
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать Шария кандидатом в Верховную раду
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Обновлено в 18:11
Общество
В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А
Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.
Обновлено в 04:55
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Культура
Артисты МХАТа вступились за Татьяну Доронину
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Валерия Блюменкранца со скандалом выгнали из «ДОМа-2»
Обновлено в 17:00
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
В России начинается проектирование перспективного военного транспортника
Авиационный комплекс имени Ильюшина приступает к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию перспективного авиационного комплекса транспортной авиации ПАК ВТА, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:32
Экономика
Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России
Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Финансы
Курс доллара снизился до 62,98 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Космос
Корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС и возвращается на Землю
Космический корабль «Союз МС-11», на котором находятся участники длительной экспедиции 58/59 космонавт Олег Кононенко и астронавты NASA Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле.
Обновлено в 20:34