Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»Российская газета 12:48

Напомним, в понедельник утром министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки войск и сил Центрального военного округа, которая продлится с 24 по 28 июня.

Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).

Политика ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

Общество Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.

Футбол Тренер Хохлов продлил контракт с «Динамо» Московский футбольный клуб «Динамо» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

Шоу-бизнес Боня призналась, что с десяти лет грезила о Москве Боня отметила, что у нее не было никакого страха перед Москвой, поскольку ее единственным желанием было - никогда не возвращаться в Краснокаменск.

Технологии МТС изменил логотип впервые за 13 лет Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.

Здоровье Врачи в Наро-Фоминске выходили ребенка весом 740 граммов Врачи Наро-Фоминского перинатального центра выходили новорождённого весом 740 граммов. Сейчас малыш находится в детской больнице в Клину.

Армия и оружие Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

Общество «Билайн» начал премировать своих абонентов за чтение книг дополнительным трафиком В прошлом году "Билайн" предложил клиентам акцию "Гиги за шаги", способную конвертировать привычные шаги в дополнительные гигабайты интернета.

Экономика Фондовые индексы стран АТР меняются слабо и без единой динамики Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, как и более широкий Topix.

Спорт Милан примет Зимние Олимпийские игры 2026 года Итальянские города Милан и Кортина Д’Ампеццо выбраны местом проведения Зимних Олимпийских игр 2026 года.

Энергетика Европа начала отказываться от российского угля Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Общество Правительство определило даты эксперимента по маркировке одежды Даты эксперимента утверждены постановлением правительства от 22 июня 2019 года — документ есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Происшествия Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози Известный итальянский мафиозо Рокко Морабито и еще трое заключенных сбежали в ночь на понедельник из тюрьмы в Уругвае, сообщает МВД южноамериканской страны.

Политика ЦИК Украины отказался регистрировать Шария кандидатом в Верховную раду Украинскому блогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Верховной рады на предстоящих выборах.

Общество В российском городе в водопроводной воде нашли вирус гепатита А Две пробы водопроводной воды, взятые в городе Охе на севере Сахалина, показали положительный результат на вирус гепатита А. С симптомами заболевания госпитализирована семья из трех человек.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Политика Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.

Армия и оружие В России начинается проектирование перспективного военного транспортника Авиационный комплекс имени Ильюшина приступает к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию перспективного авиационного комплекса транспортной авиации ПАК ВТА, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

Экономика Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Финансы Курс доллара снизился до 62,98 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.