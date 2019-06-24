Армия и оружие
Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»Российская газета 12:48
Напомним, в понедельник утром министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки войск и сил Центрального военного округа, которая продлится с 24 по 28 июня.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:14, Вашингтон
Политика
«Отрезанных от России» украинской границей дончан переселят в Ростовскую область
На переселение жителей семи многоквартирных домов посёлка Чертково, которые оказались «отрезанными» украинской границей от России, направили более 35,6 млн рублей.
Обновлено в 11:00
Политика
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Наука
В США найдены огромные запасы пресной воды
Обновлено в 16:05
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика
Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе
"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны Зеленского
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны администрации президента и Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Рады
Журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады, сообщил ЦИК Украины.
Обновлено в 17:50
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Футбол
Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы
Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
Обновлено в 09:30
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью
Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Экономика
Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму
В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:05
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе опубликовал редкое фото со своими родителями
Сегодня Валерий поделился редким фото с матерью и отцом.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей
Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Здоровье
В Новосибирске выявили новые случаи менингококковой инфекции
Число заболевших приблизилось к 30 На прошлой неделе министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщил о 26 новосибирцах, заболевших менингокковой инфекцией.
Обновлено в 00:44
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов
Еще раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами.
Обновлено в 15:40
Футбол
«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»
Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
Обновлено в 16:48
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Футбол
Фарфан выбыл до конца Кубка Америки
Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42