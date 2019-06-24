Армия и оружие

Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»Российская газета 12:48

Напомним, в понедельник утром министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки войск и сил Центрального военного округа, которая продлится с 24 по 28 июня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»

Российская газета12:48

С-300, С-400 и «Искандер-М» задействованы во внезапной проверке боеготовности ЦВО

RT на русском12:24

Минобороны объявило об учениях с С-400 и «Искандерами» по приказу Путина

РБК10:34

Минобороны начало учения с миротворцами, С-400 и «Искандерами»

Дождь11:06

Комплексы «Искандер-М» выполнят удары по «командным пунктам» и «аэродромам»

РЕН ТВ10:21

Поднятые по тревоге С-300 и С-400 отправились прикрывать гособъекты

Газета.Ru10:16

В ходе проверки войск ЦВО ракетчики поразят цели из «Искандеров-М»

ТАСС09:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:14, Вашингтон
Политика

«Отрезанных от России» украинской границей дончан переселят в Ростовскую область

На переселение жителей семи многоквартирных домов посёлка Чертково, которые оказались «отрезанными» украинской границей от России, направили более 35,6 млн рублей.
Обновлено в 11:00
Политика

В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Обновлено в 11:28
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Наука

В США найдены огромные запасы пресной воды

Обновлено в 16:05
Здоровье

Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика

Члены СБ ООН осудили атаки на танкеры в Оманском заливе

"Члены Совета осудили атаку на нефтяные танкеры, что представляет серьезную угрозу для морской навигации и энергопоставок", - сказал журналистам постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой

В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны Зеленского

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны администрации президента и Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Технологии

МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В центре Москвы преступник травит людей газировкой

В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика

Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Рады

Журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады, сообщил ЦИК Украины.
Обновлено в 17:50
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию назло России

Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Футбол

Влашич получил травму на молодежном чемпионате Европы

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич получил травму в матче молодежного чемпионата Европы по футболу с командой Англии.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек

Обновлено в 09:30
Политика

России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17

Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью

Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Экономика

Россияне взяли автокредитов на рекордную сумму

В апреле 2019 года россияне взяли рекордную сумму кредитов на покупку автомобилей – 57,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:05
Общество

Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов

В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе опубликовал редкое фото со своими родителями

Сегодня Валерий поделился редким фото с матерью и отцом.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Под Ярославлем свисающая с моста арматура повредила 16 автомобилей

Свисающая с моста в Ярославской области арматура повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Марина Кокуева.
Обновлено в 15:46
Политика

Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей

Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47
Здоровье

В Новосибирске выявили новые случаи менингококковой инфекции

Число заболевших приблизилось к 30 На прошлой неделе министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщил о 26 новосибирцах, заболевших менингокковой инфекцией.
Обновлено в 00:44
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов

Еще раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами.
Обновлено в 15:40
Футбол

«Спартак» просматривает футболиста «Вольфсбурга»

Московский футбольный клуб «Спартак» просматривает полузащитника резервной команды немецкого «Вольфсбурга» Малкольма Баду.
Обновлено в 16:48
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено в 10:39
Футбол

Фарфан выбыл до конца Кубка Америки

Нападающий сборной Перу и московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан пропустит оставшуюся часть Кубка Америки из-за травмы левого колена, сообщается на сайте Федерации футбола Перу.
Обновлено в 16:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное