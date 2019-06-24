Армия и оружие

Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»Российская газета 12:48

Напомним, в понедельник утром министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки войск и сил Центрального военного округа, которая продлится с 24 по 28 июня.
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Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»

Российская газета12:48

С-300, С-400 и «Искандер-М» задействованы во внезапной проверке боеготовности ЦВО

RT на русском12:24

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ТАСС09:59

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Газета.Ru10:16

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Дождь11:06
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