Армия и оружие
Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»Российская газета 12:48
Напомним, в понедельник утром министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки войск и сил Центрального военного округа, которая продлится с 24 по 28 июня.
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