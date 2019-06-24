Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»Российская газета 12:48

Напомним, в понедельник утром министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале внезапной проверки войск и сил Центрального военного округа, которая продлится с 24 по 28 июня.

Во внезапной проверке примут участие комплексы С-400 и «Искандер-М»

Политика Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Политика Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации.

Политика Депутаты Госдумы РФ обсудят нормативы жилищного строительства На заседании будут рассмотрены вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям к качеству и комфорту возводимых домов и окружающих их территорий, а также будет обсуждаться проект «Жилье и городская среда».

Технологии МТС изменила логотип впервые за 13 лет МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Политика Президент Грузии осудила запрет Путина на посещение страны россиянами Как передает Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такое решение своего российского коллеги, призвав решать политические проблемы без ущерба для туристического бизнеса.

Кино Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.

Общество Европа готовится к «адской жаре» Европа готовится к "адской жаре", которая ожидается в середине этой недели.

Технологии Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета Благодаря новой функции абонент сотовой компании Yota может выбрать любое количество минут и гигабайтов: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.

Политика В Грузии оценили возможный ущерб от прекращения авиаперелётов в Россию Туристическая отрасль Грузии может понести ущерб в объёме около $750 млн от прекращения авиасообщения с Россией, заявил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили.

Шоу-бизнес Валентин Гафт винит себя в смерти дочери Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.

Здоровье Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".

Политика В Грузии удовлетворили одно из требований митингующих Выборы в парламент в 2020 году пройдут по новой системе. В Грузии проведут парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Экономика Минтранс предложил повысить тариф «Платона» Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).

Шоу-бизнес Анна Нетребко села на итальянскую диету На родине Джульетты оперная дива вернулась к итальянской диете. Нетребко проще относится к своему весу.

Шоу-бизнес Врач-нарколог не исключает, что Хлебникова может страдать неврозом Марина Хлебникова в прошлом году пережила большую потерю. Ушел из жизни ее первый муж Антон Логинов.

Футбол Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Происшествия Свисающая с моста под Ярославлем арматура повредила 16 машин Арматура, свисающая с моста в Ярославской области, повредила 16 автомобилей, полиция проводит проверку.

Политика Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.

Шоу-бизнес Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.

Происшествия В центре Москвы преступник травит людей газировкой В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.