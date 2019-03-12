Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о терактеКоммерсантъ 14:27

Аюба Тунтуева, бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова, нашли мертвым во владимирской колонии №6, сообщил «Медиазоне» адвокат Тагир Шамсудинов, сотрудничающий с проектом «Правовая инициатива».

с чего всё началось

Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о теракте В ИК-6 Владимирской области найден мертвым бывший охранник президента Чечни (в 2003–2004 годах) Ахмата Кадырова Аюб Тунтуев, осужденный на 24 года по делу о теракте в селе Знаменском.

Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о теракте

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