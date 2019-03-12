Происшествия

Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о терактеКоммерсантъ 14:27

Во владимирской колонии найден мертвым осужденный по делу о теракте В ИК-6 Владимирской области найден мертвым бывший охранник президента Чечни (в 2003–2004 годах) Ахмата Кадырова Аюб Тунтуев, осужденный на 24 года по делу о теракте в селе Знаменском.
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Бывшего охранника Ахмата Кадырова, осужденного за теракт, нашли мертвым во владимирской колонии

Аюба Тунтуева, бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова, нашли мертвым во владимирской колонии №6, сообщил «Медиазоне» адвокат Тагир Шамсудинов, сотрудничающий с проектом «Правовая инициатива».
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ТАСС12:12
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Савеловский суд отправил в СИЗО Ирину Гаращенко - мать 5-летней девочки, оставленной одной в квартире на севере Москвы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Политика

FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви

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Происшествия

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Очевидцы сняли на видео драку, произошедшую в центре столицы между курьерами двух сервисов доставки еды.
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Происшествия

Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту

На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
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Политика

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Экономика

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В Москве пранкер подшутил над росгвардейцами с помощью пистолета

Пранкер Али Абидов опубликовал видео розыгрыша над сотрудниками Росгвардии в московском метро.
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