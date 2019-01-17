Происшествия
Во французском университете произошли взрывыИзвестия 06:24
Инцидент произошел во время строительных работ в библиотеке. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны, передает телеканал BFM TV. Отмечается, что изначально загорелась крыша здания, а затем последовали взрывы.
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Авто
Toyota представила спецверсию Land Cruiser Prado Style
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Петербурге при пожаре в типографском комплексе погиб один человек
При пожаре в здании типографского комплекса в Санкт-Петербурге погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 08:56
Авто
Geely раскрыла купеобразную новинку с начинкой от Volvo
Новинка построена на модульной платформе CMA, которая уже используется на кроссовере Volvo XC40 и моделях марки Lynk&Co, которая (так же, как и Volvo) принадлежит компании Geely.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
Motorola перевыпустит культовый RAZR в виде складного смартфона
Как стало известно, легендарная раскладушка Motorola RAZR может вернуться на рынок в виде складного смартфона с гибким экраном.
Обновлено вчера в 16:53
Интернет
Хакеры опубликовали крупнейшую базу аккаунтов в истории
На сайте Троя Ханта можно поверить, находился ли ваш email в одной из утекших баз данных.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»
Обновлено в 07:48
Авто
Volkswagen представил серийный Golf GTI TCR
Компания Volkswagen представила серийный вариант «горячего» хэтчбека Golf GTI TCR, построенного по мотивам одноимённого концепт-кара 2018 года.
Обновлено в 02:29
Авто
Лимузин «Волга-Кортеж» из 90-х продают за 4 миллиона рублей
Лимузин «Волга-Кортеж» из 90-х продают в Санкт-Петербурге. Лот выставили на сайте объявлений «Юла» за 4 млн рублей.
Обновлено в 09:21
Политика
Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине
На Украине арестовали депортированную из России журналистку Елену Бойко. Соответствующее решение принял Харьковский суд.
Обновлено вчера в 19:21
Транспорт
«Победа» заявила о прекращении международных рейсов из Пулково
«Победа» с апреля остановит программу международных полетов из Пулково из-за «систематических задержек рейсов службами аэропорта», сообщил РБК представитель авиакомпании.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Сбившего школьника уральского мэра оштрафовали на 2,5 тыс. руб
Глава Верхотурья сбил 12-летнего школьника и покинул место ДТП.
Обновлено в 08:35
Авто
Skoda показала тизер нового компактного кроссовера Skoda Kosmiq
Новый кроссовер Skoda покажут на мартовском автобиеннале в Женеве.
Обновлено вчера в 04:45
Интернет
Блокировка Telegram привела к сбоям водонагревателей Ariston
Представители Ariston пообещали разобраться в проблеме и 15 января сообщили, что нагреватели не работают из-за блокировок Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Обновлено в 08:39
Спорт
Кузьмина выиграла спринт в Рупольдинге, Миронова – 12
Обновлено в 09:57
Происшествия
Опубликовано видео, как люди выпрыгивают из окон горящего БЦ в Перми
Как уточняется в сообщении, люди, которые не имеют доступа к запасным выходам и лестницам пожарных машин, выпрыгивают из окон горящего здания.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В горящих на северо-востоке Москвы гаражах прогремел взрыв
Взрыв произошел в горящем гараже на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:01
Наука
Ученые предупредили об опасности кассовых чеков для здоровья
Ученые обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, связанное с расстройствами эндокринной системы.
Обновлено в 08:02
Наука
Ученые рассказали о простом способе улучшить память и работу мозга
Обновлено в 00:23
Происшествия
Убийцам фигуриста Дениса Тена дали по 18 лет колонии
Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признаны виновными. Межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил их к 18 годам колонии.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке
Обновлено в 06:39
Кино
Умер фронтовой кинооператор Борис Соколов
Фронтовой кинооператор Борис Соколов умер на 99-м году жизни, сообщил ТАСС в четверг зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Обновлено в 03:38
Транспорт
Собянин открыл эстакаду на Волоколамском шоссе
На Волоколамском шоссе открылась новая двухполосная разворотная эстакада. Движение транспорта по ней запустил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 07:22
Общество
Mastercard взяла под контроль платные подписки
Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента.
Обновлено в 08:44
Политика
Суд оставил Вышинского под стражей до 16 февраля
Городской суд Херсона оставил под стражей до 16 февраля руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 09:10
Транспорт
Блогеры перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа
Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы Нового Арбата ради съемок клипа, чем привлекли к себе внимание столичных инспекторов.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Во французском университете произошли взрывы
В кампусе университета Лиона во Франции прогремело несколько взрывов. Очевидцы публикуют видеозаписи с места происшествия.
Обновлено в 06:24
Гаджеты
В Сети появилось фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+
Обновлено в 02:37
Авто
В России за месяц 26 компаний подняли цены на автомобили
Эксперты отмечают, за последний месяц (за период с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года) 26 компаний подняли цены на свои модели.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил об аресте активов «Газпрома» в трех странах
Коболев объяснил, что в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании прошли аресты активов, а в ближайшее время там пройдут слушания по принудительной продаже.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Голубая вода потекла из крана жителей башкирского Стерлитамака
В Стерлитамаке сотрудники водоканала выясняют причины, из-за которых в квартире одного из жилых домов Стерлитамака потекла вода непривычного цвета.
Обновлено в 04:00