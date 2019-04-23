Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожарLenta.ru 13:33
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Происшествия
На синей ветке метро произошел сбой
Как отмечается, речь идет об участке синей ветки между "Курской" и "Партизанской". Сбой произошел из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»
Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы
Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.
Обновлено в 04:55
Энергетика
Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций
В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Политика
Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»
Международное новостное агентство Reuters внесло правки в свой материал от 18 апреля, в котором со ссылкой на источники сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти по схеме, в которой присутствует «Роснефть».
Обновлено в 12:38
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи
Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Обновлено в 14:15
Происшествия
В квартире на проспекте Культуры ликвидировали пожар
Спасатели ликвидировали пожар в Калининском районе. Там в двухкомнатной квартире горел коридор.
Обновлено в 12:48
Футбол
Мёнье может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Мёнье выступает в составе «Пари Сен-Жермен» с 2016 года.
Обновлено в 11:35
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено вчера в 10:04
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Политика
На Украине объявил об отставке четвертый губернатор
Уже четвертый региональный руководитель Украины объявил о планах уйти в отставку на фоне победы на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:24
Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Интернет
Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов
Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29